© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

Krypto-Miner Bitfarms hat Einblick in sein Zahlenwerk gegeben. Der Hype um den Bitcoin hat die Aktie in die Höhe schnellen lassen. In dieser Woche halten aber Gewinnmitnahmen Einzug, das zeigt such auch bei Bitfarms.Das kanadische Unternehmen Bitfarms hat die Finanzzahlen für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht. In den drei Monaten bis zum 30. September 2024 setzte das Unternehmen seine Strategie fort, die Miner-Flotte aufzurüsten und die Präsenz auf dem US-Markt auszubauen. Das sind die Zahlen Bitfarms erzielte im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 44,85 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Trotz dieser Umsatzsteigerung …