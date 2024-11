© Foto: adobe.stock.com

Die Wahl Donald Trumps wird in diesen Tagen mit vielen Marktentwicklungen in Verbindung gebracht; so u.a. mit dem Höhenflug von Nvidia und Tesla. Und auch an der Silberpreiskorrektur hat die Wahl ihren Anteil.Trump crasht die Silberparty Indirekt hat die Wahl Trumps zum nächsten US-Präsidenten auch die kurzfristige Preisentwicklung von Silber entscheidend geprägt. Der Silberpreis geriet bereits einige Tage vor der US-Wahl gehörig in die Bredouille. Nachdem die Tür im Bereich von 35 US-Dollar verschlossen blieb, setzten Gewinnmitnahmen ein. Der Silberpreis kam zurück und erreichte unmittelbar vor dem Wahltermin die eminent wichtige Zone um 32+ US-Dollar. In der Vergangenheit erwies sich der …