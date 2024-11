Die US-Aktienmärkte sind zur Wochenmitte nach neuen Inflationsdaten freundlich in den Handel gestartet. Der Dow Jones liegt im frühen Handel 0,2 Prozent im Plus bei 43.987 Punkten. Der S&P 500 tritt mit 5.989 Zählern quasi auf der Stelle, ebenso wie der Nasdaq 100. Bei einigen Einzelwerten geht es dennoch hoch her. Der Abwärtstrend bei der Inflation hat sich in den USA im Oktober nicht fortgesetzt und die Inflationsrate ist wieder gestiegen. Die Verbraucherpreise legten zum Vorjahresmonat um ...

