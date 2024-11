DJ MÄRKTE EUROPA/DAX fällt unter 19.000 - US-Preisdaten in line

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte drehen am Mittwochnachmittag ins Minus. Anleger bleiben vorsichtig. "An den europäischen und asiatischen Börsen nimmt die Angst vor Donald Trump aktuell deutlich zu. Die Sorge, dass eine erneute 'America first'-Politik massiv auf die Exporte in die USA drücken könnte, kommt immer stärker zum Tragen. Und diese Sorgen zeigen sich aktuell in Umschichtungen: raus aus europäischen Aktien, rein in US-Aktien", beschreibt der Vermögensverwalter QC Partners die Gemütslage an den Börsen. Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 18.937 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 4.723 nach unten.

Überschaubare Akzente setzt die Bekanntgabe der US-Verbraucherdaten. Diese sind im Oktober um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, im Kern um 0,3 Prozent. Beide Lesungen entsprechen den Erwartungen. Der Euro reagierte aber nur kurzfristig mit Aufschlägen. Die Bekanntgabe der Daten führt zu Anpassungen bei den US-Zinssenkungserwartungen am Markt. Eine Zinssenkung von 25 Basispunkten durch die Fed im Dezember wird nun mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80 Prozent eingepreist nach knapp 60 Prozent vor Veröffentlichung der Daten.

Siemens Energy mit neuem Allzeithoch

Derweil sorgt die Berichtssaison zum Teil für Kurssprünge. So haussieren Siemens Energy im DAX um 16,5 Prozent, die Aktie markierte ein neues Allzeithoch bei 47,13 Euro. Der Auftragseingang lag rund 25 Prozent über den Prognosen, die Mittelfristziele des Windanlagenbauers wurden kräftig angehoben: Vor allem die Margenziele überraschten positiv, die Marge soll auf 10 bis 12 Prozent steigen, bisher war man nur von "mindestens 8 Prozent" ausgegangen.

Bei RWE geht es um 7 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen zu den ersten neun Monaten liegen leicht über den Schätzungen, RWE ist zuversichtlich, im Geschäftsjahr die Mitte der Prognosespannen zu treffen. Dazu feiert der Markt, dass der Versorger ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt hat.

Die Allianz-Aktie rückt nach besseren Geschäftszahlen um 0,5 Prozent vor. Die Schaden-Kosten-Quote ist im dritten Quartal noch stärker zurückgegangen als erwartet und die Gewinnkennziffern haben die Erwartungen geschlagen. Das operative Ergebnis sieht Allianz nun in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne.

Für Renk geht es nach Zahlen um 2 Prozent nach unten. Das operative Ergebnis hat laut JP Morgan über den niedrigen Erwartungen gelegen. Um die Jahresprognose beim bereinigten EBIT von 175 bis 190 Millionen Euro zu erreichen, habe Renk im Schlussquartal aber noch viel zu tun. Bei Bayer setzt sich die Baisse fort. Nach dem Kurseinbruch vom Vortag fallen die Aktien weitere 3,4 Prozent zurück.

Hausse bei Just Eat und Auto1 - Werbung bei RTL läuft nicht

Mit einem Freudensprung von 18 Prozent bei Just Eat Takeaway wird der endlich erfolgte Verkauf ihrer US-Tochter Grubhub gefeiert. Sie geht für einen Unternehmenswert von 650 Millionen Dollar weg. "Damit werden sie auf einen Schlag rund 500 Millionen Dollar an Schulden los", kommentiert ein Händler. Die Profitabilität von Just Eat könne dadurch kräftig steigen.

Um 14,6 Prozent springen auch Auto1 nach einem Rekordquartal bei Absatz und Profitabilität. Das bereinigte EBITDA ist doppelt so hoch ausgefallen wie erwartet. Der Absatz hat die Prognosen um gut 6 Prozent übertroffen.

Geschäftszahlen mit Licht und Schatten kommen indes aus Europas Werbeindustrie: So geht es beim Außenwerber Ströer um 0,7 Prozent nach oben. Hier wurde ein Wachstum in der Außenwerbung erzielt. Dieser Bereich ist widerstandsfähiger als das extrem zyklische TV-Geschäft. Das zeigt die gesenkte Umsatzprognose von RTL Group. Die Aktien fallen hier um 13,7 Prozent. Hier läuft das Geschäft mit der Fernsehwerbung schlecht. Auch Prosiebensat1 geben daher 5,5 Prozent nach.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.713,70 -0,7% -30,99 +4,3% Stoxx-50 4.235,88 -0,3% -13,78 +3,5% DAX 18.877,17 -0,8% -156,47 +12,7% MDAX 26.170,94 -1,1% -279,68 -3,6% TecDAX 3.321,79 -1,8% -60,47 -0,5% SDAX 13.232,42 -0,1% -16,06 -5,2% FTSE 8.006,33 -0,2% -19,44 +3,8% CAC 7.173,36 -0,7% -53,62 -4,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,37 +0,01 -0,20 US-Zehnjahresrendite 4,40 -0,04 +0,52 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:35 Uhr Di, 17:23 Uhr % YTD EUR/USD 1,0581 -0,4% 1,0612 1,0611 -4,2% EUR/JPY 163,81 -0,2% 164,58 164,01 +5,3% EUR/CHF 0,9352 -0,1% 0,9374 0,9360 +0,8% EUR/GBP 0,8328 -0,0% 0,8330 0,8318 -4,0% USD/JPY 154,85 +0,2% 155,05 154,56 +9,9% GBP/USD 1,2705 -0,3% 1,2741 1,2757 -0,1% USD/CNH (Offshore) 7,2397 -0,0% 7,2342 7,2456 +1,6% Bitcoin BTC/USD 91.671,20 +3,4% 86.312,95 86.295,00 +110,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,18 68,12 -1,4% -0,94 -5,0% Brent/ICE 71,03 71,89 -1,2% -0,86 -4,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,875 43,55 +0,7% +0,33 +14,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.602,52 2.598,21 +0,2% +4,31 +26,2% Silber (Spot) 30,72 30,73 -0,0% -0,01 +29,2% Platin (Spot) 940,21 949,00 -0,9% -8,79 -5,2% Kupfer-Future 4,11 4,14 -0,8% -0,03 +3,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

November 13, 2024 09:57 ET (14:57 GMT)

