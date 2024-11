Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Konsumentenpreise in den USA zogen im Oktober um 0,2% M/M an, so die Analysten der Nord LB.Die Kernrate dieser Zeitreihe habe sich dabei um 0,3% M/M erhöht. Diese Entwicklungen stellten keine größere Überraschung dar. Leichte Sorgen bereite den Analysten der am aktuellen Rand zu beobachtende Anstieg der kalkulatorischen Mieten für in Eigennutzung befindlichen Wohnraum um 0,4% M/M. Diese Variable hätten sie schon seit geraumer Zeit sehr genau im Auge. Trotzdem sei im Dezember mit einer erneuten "kleinen" Leitzinssenkung durch die FED zu rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...