Bonn (ots) -- Veranstalter: ISC3- Wann: 28.11.24, 14-18.15 Uhr- Kostenlose Registrierung: https://spotlights-registration.plazz.net/eventsInternationale Experten diskutieren die Rolle der Nachhaltigen Chemie auf dem Weg zur Dekarbonisierung des Chemiesektors und weiterer Industrien.Mit den regelmäßigen SPOTLIGHT-Events beleuchtet das International Sustainable Chemistry Collaborative Centre (ISC3) die Relevanz der Nachhaltigen Chemie bei der Bewältigung drängender globaler Herausforderungen. Das nächste Event der Onlinereihe findet am 28.11.24, 14-18 Uhr, statt. 21 internationale Expert*innen diskutieren über innovative, klimaschonende Lösungen.Redner*innen sind unter anderem:- Oliver Wootton, Senior Programme Specialist, Chemicals & Waste Management Programme, UNITAR- Adrian Geraldo Rodriguez, Chief, Agricultural Development Unit, ECLAC- Prof. Dr. Klaus Kümmerer, Träger Bundesverdienstkreuz, Wöhler-Preisträger für Nachhaltige Chemie, Leuphana University Lüneburg, Director Research & Education Hub ISC3SPOTLIGHTS: Zusammenbringen von globalem Fachwissen und StakeholdernDr. Thomas Wanner, ISC3 Managing Director: "Mit unseren SPOTLIGHTS bringen wir internationale Stakeholder zusammen und bündeln globales Know-how zu Schlüsselthemen der Nachhaltigen Chemie. Damit schaffen wir Bewusstsein für die drängendsten Herausforderungen, fördern Austausch und schaffen gemeinsames Verständnis für die Dringlichkeit, zu handeln."Nachhaltige Chemie als Treiber klimafreundlicher InnovationenÜbergeordnetes Thema der Veranstaltung sind innovative Ansätze an der Schnittstelle zwischen Nachhaltiger Chemie und klimafreundlichen Lösungen sowie Dekarbonisierung des Chemiesektors. Referent*innen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Jugendorganisationen geben Einblicke in zukunftsorientierte Geschäftsmodelle, Forschung und politische Rahmenbedingungen.Programm:1. Keynote Prof. Dr. Klaus Kümmerer: Eröffnung mit Keynote zur Rolle der Nachhaltigen Chemie bei der Entwicklung kreislauffähiger, nachhaltiger Prozesse und Produkte und ihrem Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels.2. Paneldiskussion zur Bioökonomie: Unter dem Titel "Erschließung des Potenzials der Bioökonomie: Katalysator für regionales Wachstum in Kolumbien, Ecuador und Uruguay" diskutieren 7 Expert*innen Entwicklung und Umsetzung bioökonomischer Strategien in Lateinamerika.3. Webinar zu Daten und Nachhaltigkeit: Es befasst sich mit der Frage, wie wissenschaftliche Daten im Bereich der Nachhaltigen Chemie zur Bekämpfung von Klimawandel und Umweltverschmutzung genutzt werden können. Organisationen wie das International Younger Chemistry Network (IYCN), die Community Action Against Plastic Waste (CAPws) und die Chemicals and Waste Youth Platform diskutieren mit dem ISC3 die Lösungspotenziale Nachhaltiger Chemie.4. Webinar zu Synergien zwischen Global Framework on Chemicals (GFC) und klimafreundlichen Innovationen: Abschließend diskutieren internationale Vertreter*innen aus Politik und Forschung sowie Start-ups über die Bedeutung des GFC und konkrete, innovative Ansätze aus der afrikanischen Start-up-Szene. Teilnehmende Organisationen sind u.a. UNITAR, BMUV, UBA und die African Climate Innovation Challenge.Details und kostenlose Registrierung: https://isc3.org/page/isc3-sustainable-chemistry-spotlight-2024Pressekontakt:René Sutthoff (Konsequent PR)+49 541 580 548 40sutthoff@konsequent-pr.deOriginal-Content von: International Sustainable Chemistry Collaborative Centre (ISC3), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177396/5908169