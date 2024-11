© Foto: Ahn Young-joon/AP

Die Sorge vor einem neuen Zollkrieg zwischen den USA und China bereitet auch anderen asiatischen Großunternehmen Sorgen. Die Aktie von Elektronik-Riese Samsung setzt ihre lange Talfahrt fort.Der Weltmarktführer für Fernseher, Smartphones und Speicherchips leidet unter der Sorge vor möglichen US-Zöllen unter einer erneuten Trump-Regierung. Die Aktie hat in diesem Jahr im Vergleich zu anderen Halbleiterkonzernen wie TSMC und Nvidia stark an Wert verloren, und konnte kaum vom Boom im Bereich künstlicher Intelligenz profitieren. Am Mittwoch rutschte die Aktie um mehr als 3 Prozent auf 54.000 Won und damit auf den tiefsten Stand seit mehr als 4 Jahren. Samsung-Aktien haben allein seit …