Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA00971M3049 Akanda Corp. 13.11.2024 CA00971M4039 Akanda Corp. 14.11.2024 Tausch 2:1CA4576376012 InMed Pharmaceuticals Inc. 13.11.2024 CA4576377002 InMed Pharmaceuticals Inc. 14.11.2024 Tausch 20:1AU000000COE2 Amplitude Energy Ltd. 13.11.2024 AU0000361909 Amplitude Energy Ltd. 14.11.2024 Tausch 1:1CA69842E3041 PanGenomic Health Inc. 13.11.2024 CA69842E4031 PanGenomic Health Inc. 14.11.2024 Tausch 5:1