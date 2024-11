EQS-News: artnet AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Absage der für den 18. November 2024 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung



13.11.2024 / 17:00 CET/CEST

Absage der für den 18. November 2024 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung Berlin, 13. November 2024. Der Vorstand der artnet AG ("Gesellschaft") hat heute in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossen, die für den 18. November 2024 einberufene ordentliche Hauptversammlung abzusagen. Die Absage der Hauptversammlung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die in der Einberufung zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 vorgeschlagene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Gesellschaft mitgeteilt hat, für ein weiteres Prüfungsmandat nicht zur Verfügung zu stehen. Im Rahmen der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2023 hatte die in der Einberufung vorgeschlagene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Trotz der Aufnahme erster Gespräche mit anderen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wird es nach Einschätzung der Gesellschaft nicht möglich sein, der Hauptversammlung am 18. November 2024 eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorzuschlagen, die sich vorab zur Übernahme des Prüfungsmandats für das Geschäftsjahr 2024 bereit erklärt hat. Die Gesellschaft beabsichtigt aber weiterhin, den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 durch die Hauptversammlung wählen zu lassen. Um eine spätere zusätzliche außerordentliche Hauptversammlung zu vermeiden, die ausschließlich über die Wahl des Abschlussprüfers beschließen würde, hat sich die Gesellschaft entschieden, die für den 18. November 2024 einberufene ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 abzusagen. Die ordentliche Hauptversammlung soll zeitnah, voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2025, erneut einberufen werden. Kontakt: Sophie Neuendorf

artnet AG

SNeuendorf@artnet.com

ir@artnet.com Über artnet: Artnet ist mit über 60 Millionen Nutzern pro Jahr die weltweit größte Plattform für Kunst. Artnet wurde 1989 gegründet und hat die Art und Weise, wie Menschen heute Kunst entdecken, recherchieren und sammeln, revolutioniert. Die Marktdaten von Artnet sind eine entscheidende Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 17 Millionen Auktionsergebnisse und KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz sowie Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit unseren weltweiten Nutzern und Kunden und bietet eine kuratierte Auswahl von über 290.000 Kunstwerken zum Verkauf an. Die Online-Kunstauktions-Plattform Artnet Auctions bietet Käufern und Verkäufern unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über die Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen. Artnet News ist die meistgelesene Nachrichtenpublikation der Kunstbranche. Die Synergien zwischen den Produkten der Artnet AG bilden ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert. Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzvorschriften. Der Großteil der Geschäfte wird über die 1989 gegründete Artnet Worldwide Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in New York, abgewickelt. Artnet Worldwide Corp. besitzt eine in London ansässige Tochtergesellschaft, Artnet UK Ltd.



