Die Formycon AG, ein Unternehmen aus Planegg-Martinsried, steht kurz vor einem bedeutenden Meilenstein in ihrer Unternehmensgeschichte. Zwei kürzlich veröffentlichte Stimmrechtsmitteilungen deuten darauf hin, dass die Aktien des Biotech-Unternehmens bald zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen werden könnten. Dies markiert einen entscheidenden Schritt in Richtung größerer Sichtbarkeit und potenziell verbesserter Liquidität für die Formycon-Aktie.

Neue Investoren steigen ein

Besonders interessant ist der Einstieg von zwei namhaften Investoren: Florian Schuhbauer und Klaus Röhrig. Beide haben über verschiedene Beteiligungsgesellschaften jeweils einen Anteil von 6,04% an Formycon erworben. Diese strategischen Investments könnten nicht nur frisches Kapital, sondern auch wertvolle Expertise in das Unternehmen bringen. Für Anleger ist dies ein positives Signal, das das Vertrauen in die Zukunftsperspektiven von Formycon stärkt.

