Dass Klarna an die Börse gehen will, ist schon länger bekannt. Das Fintech hat nun aber verbindlich die notwendigen Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Damit rückt das Finanzunternehmen seinem mit Spannung erwarteten Börsengang immer näher."Jetzt kaufen, später bezahlen" - kein Unternehmen steht für dieses Bezahlmodell so wie Klarna. Das schwedische Fintech hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass es bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC die Unterlagen für seinen Börsengang eingereicht ...

