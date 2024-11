Nach einer kurzen Verschnaufpause am Vortag knüpft der Bitcoin am heutigen Mittwoch an die Rekordjagd der vergangenen Tage an. Dabei hat er zunächst die 90.000-Dollar-Marke pulverisiert und am späten Nachmittag bei 93.434 Dollar einen neuen Höchststand markiert. Mit Blick auf das starke Momentum im Chart war es wohl nicht das letzte Rekordhoch.Die Bullen am Kryptomarkt reiten weiter auf der Euphorie-Welle nach dem Wahlsieg von Donald Trump in der Vorwoche. Seit dem Wahltag am 5. November hat der ...

