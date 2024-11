© Foto: NurPhoto | Nikolas Kokovlis - picture alliance

Australien plant ein Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige: ein Schlag für Meta & Co. und ein bahnbrechender Schritt in der Tech-Regulierung.Australien will mit einem strikten Gesetz zum Schutz der Jugend auf Social Media die Tech-Industrie in die Pflicht nehmen. Die Regierung unter Premierminister Anthony Albanese plant ein Verbot für alle unter 16 Jahren, das bereits nächstes Jahr in Kraft treten könnte. Der Gesetzesentwurf sieht vor, Altersverifikationen auf Plattformen wie Metas Instagram und Facebook, TikTok sowie Elon Musks X einzuführen, um den Zugang für Minderjährige zu blockieren. Experten sprechen von einem "bahnbrechenden Schritt", der Australien zu einem globalen Vorreiter …