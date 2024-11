OAG, die weltweit führende Datenplattform für die globale Reisebranche, freut sich, Filip Filipov als neuen Chief Operating Officer des Unternehmens vorstellen zu können.

Filipov, ehemals VP of Product and Strategy bei Skyscanner, spielte eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung des Wachstums des digitalen Reiseunternehmens und leitete dort eine Reihe von Teams. Er bringt nicht nur umfassendes Branchenwissen aus dem Reise- und Technologiesektor, sondern auch wertvolle Erfahrungen aus einem Scale-up-Unternehmen in seine neue Rolle ein.

Als COO von OAG wird sich Filipov auf die Optimierung der Geschäftsabläufe, die Verbesserung der Performance und die Entwicklung der langfristigen strategischen Vision des Unternehmens konzentrieren. Diese Berufung fügt sich nahtlos in die von OAG verfolgte Strategie für ein beschleunigtes Wachstum ein, die sich auf seine Übernahme von Infare im Juli 2023 stützt. Mit dieser Übernahme wurde die Intelligence-Plattform von OAG um Flugpreisdaten erweitert, was es dem Unternehmen ermöglicht, umfassende Datenlösungen über die gesamte Angebots-, Nachfrage- und Preisgestaltungs-Wertschöpfungskette hinweg anzubieten.

Filip hatte Führungspositionen im Risikokapital- und Strategie-Consulting inne, unter anderem bei Opera Solutions in New York uand London.

Phil Callow, CEO von OAG, sagte: "Filip bringt profunde Kenntnisse aus dem Reise- und Technologiesektor mit. Im Zuge der weiteren Expansion von OAG wird seine Expertise von unschätzbarem Wert sein, wenn er uns nun durch eine ambitionierte Wachstumsphase begleitet. Mit seiner Leidenschaft für Daten und die Luftfahrtindustrie passt er hervorragend in unsere kunden- und qualitätsorientierte Kultur."

Zu seiner neuen Berufung sagte Filip:

"Ich freue mich sehr über meinen Einstieg bei OAG. Ich bin ganz begeistert davon, wie tief dieses Unternehmen von Talent und Ehrgeiz durchdrungen ist. Angesichts seiner nun erworbenen einzigartigen Fähigkeit zur Kombination von Angebots-, Nachfrage- und Preisgestaltungsdaten sehe ich gespannt der Möglichkeit entgegen, auf dem bereits Erreichten aufzubauen und meine Scale-up-Erfahrungen über alle Geschäftsabläufe hinweg zum Vorteil unserer Kunden anzuwenden."

Diese Berufung folgt auf die Bestellung des ehemaligen Skyscanner-CFOs Shane Corstorphine zum NED (Non-Executive Director, nicht geschäftsführender Direktor) im Juli.

