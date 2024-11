WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel erneut mit starken Verlusten beendet. Der ATX gab weitere 1,16 Prozent auf 3.461,19 Punkte ab, nachdem der Leitindex bereits am Vortag um 1,86 Prozent abgetaucht war. An den europäischen Leitbörsen gab es ebenfalls erneut eine schwächere Tendenz zu sehen.

Am Aktienmarkt zog zur Wochenmitte die Aktie von Pierer Mobility mit einem Kurseinbruch in Höhe von fast 32 Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Seit dem Jahresauftakt haben die Papiere der KTM-Holding damit bereits mehr als 80 Prozent an Wert eingebüßt.

Am Vorabend war bekannt geworden, dass auf Ebene der KTM AG Gespräche mit der Kernaktionärin Pierer Bajaj AG als auch mit bestehenden Finanzgläubigern für eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrages geführt werden. Dies sei im Zuge der Liquiditätsplanung für 2025 notwendig, die KTM AG Gruppe sei zum 30. Juni 2024 für mehr als 95 Prozent des Umsatzes der Pierer Mobility verantwortlich gewesen. Die Gespräche würden sich in einem frühen Stadium befinden, hieß es weiter von Unternehmensseite./ste/spa/APA/ngu

AT0000999982