ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 267 Euro belassen. Laut Aussagen bei einer Reihe von Investorenveranstaltungen der UBS erwartet das Management des Rückversicherers in der Schaden- und Unfallversicherung eine risikoadjustiert stabile Preisentwicklung, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hannover Rück gehe für 2025 zudem weiter von einem mehr als siebenprozentigen Bruttoumsatzwachstum in diesem Bereich aus. Der jüngst angekündigte Führungswechsel könnte derweil das Investoreninteresse an dem Qualitätsunternehmen trotz des guten Geschäftsumfelds mindern./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 15:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2024 / 15:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008402215