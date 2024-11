DJ Aktien Schweiz mit leichtem Minus - Swisscom-Aktie im Fokus

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte mit leichten Abgaben gezeigt. Anleger blieben weiter vorsichtig, hieß es. "An den europäischen und asiatischen Börsen nimmt die Angst vor Donald Trump aktuell deutlich zu. Die Sorge, dass eine erneute 'America first'-Politik massiv auf die Exporte in die USA drücken könnte, kommt immer stärker zum Tragen. Und diese Sorgen zeigen sich aktuell in Umschichtungen: raus aus europäischen Aktien, rein in US-Aktien", so der Vermögensverwalter QC Partners.

Dagegen setzten die US-Inflationsdaten keinen größeren Akzent. Diese sind im Oktober um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, im Kern um 0,3 Prozent. Dies entsprach den Erwartungen. Josh Jamner, Anlagestrategie-Analyst bei Clearbridge Investments, merkte allerdings an, dass sowohl die Kern- als auch die "Superkern"-Inflationsrate - Kern-Dienstleistungen ohne Berücksichtigung der Wohnkosten - leicht gestiegen seien. "Dies deutet darauf hin, dass der zugrunde liegende Inflationsdruck weiterhin leicht über dem 2-Prozent-Ziel der Federal Reserve liegt", urteilte der Stratege.

Der SMI reduzierte sich um 0,1 Prozent auf 11.704 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,85 (zuvor: 21,39) Millionen Aktien. Bei den Einzelwerten gewann die Swisscom-Aktie 0,1 Prozent. Das Unternehmen hat eine wichtige regulatorische Hürde für die Übernahme des italienischen Vodafone-Geschäfts genommen. Wie der Konzern mitteilte, hat die italienische Telekommunikationsbehörde den Deal genehmigt. Sie habe keine Wettbewerbsbedenken. Die italienische Regierung, die Schweizer Wettbewerbsaufsicht und die EU-Kommission hatten bereits grünes Licht gegeben. Es fehlen nun noch zwei Genehmigungen, unter anderem jene der italienischen Wettbewerbsaufsicht. Diese prüft den gut 8 Milliarden Euro schweren Deal derzeit vertieft.

Der Rückversicherer Swiss Re (+0,1%) gibt am Donnerstag die detaillierten Ergebnisse zu den ersten neun Monaten bzw. zum dritten Quartal 2024 bekannt. Nach der Gewinnwarnung von vergangener Woche ist hier jedoch mit keiner Überraschung mehr zu rechnen. Swiss Life wird am Donnerstag einen Zwischenbericht für das dritte Quartal bekannt geben. Die Titel gewannen im Vorfeld 1,5 Prozent.

