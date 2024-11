Düsseldorf (ots) -Im Rahmen der Weltklimakonferenz in Baku, dem bedeutendsten Klimagipfel des Jahres, stellte Xiaomi seine Nachhaltigkeitsstrategie vor. Basis seiner Nachhaltigkeitsbestrebungen bilden die unternehmenseigenen Kerntechnologien. Neueste Entwicklungen im Bereich des Kohlenstoffmanagements des Xiaomi "Human x Car x Home" Smart-Ökosystems belegen das Engagement des Unternehmens für den Klimaschutz.In seiner Rede im China-Pavillon der Konferenz erläuterte Alain Lam Sai-wai, Vizepräsident und CFO Xiaomi sowie Vorsitzender der Airstar Digital Technology, die aktuelle Strategie für eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens auf der Basis seiner grundlegenden Kerntechnologien. Xiaomi setzt im Rahmen dieser Strategie darauf, KI für alle zugänglich zu machen, eine nachhaltige Entwicklung im gesamten Ökosystem zu fördern sowie Verantwortung für die eigenen Technologien zu übernehmen. Mit seinem "Human x Car x Home" Smart-Ökosystem eröffnet Xiaomi seinen Kund:innen durch innovative KI und eigene Kerntechnologien einen nachhaltigen und smarten Lifestyle. "Durch intelligente Fertigung, KI-Innovationen und neue Einzelhandelsmodelle in unserem Smart-Ökosystem konnte Xiaomi nicht nur seine Effizienz und Skaleneffekte in der Produktion steigern. Auch die Integration und Effizienz der Lieferkette wurden verbessert und so der Ressourcenverbrauch und die Energienutzung optimiert", resümierte Lam.KI und Kerntechnologien für die Umsetzung nachhaltiger Innovationen im AlltagLam erläuterte weiter, wie Xiaomi im Rahmen seines "Human x Car x Home" Smart-Ökosystems ein kohlenstoffarmes, effizientes und smartes Leben ermöglicht und Environmental Social Governance (ESG)-Innovationen mit Hilfe seiner Technologie fördert. So optimiert die Xiaomi HyperMind-Plattform den Betrieb von Haushaltsgeräten wie Klimaanlagen und Kühlschränken und sorgt für ihren energieeffizienteren Betrieb. Smarte Überwachung und entsprechende Anpassungen sorgen für einen reduzierten Energieverbrauch der Geräte - so kann ein komfortables und gleichzeitig umweltschonendes Wohnerlebnis realisiert werden.Im Bereich der intelligenten Fertigung kann Xiaomi hohe Automatisierungsstandards vorweisen. Die Xiaomi EV-Fabrik nutzt die eigens entwickelte "Hyper Intelligent Manufacturing Platform" (Hyper IMP) zur Optimierung des gesamten Fertigungsprozesses - vom Produktionsmanagement bis hin zu autonomen Anpassungen. Dadurch wird die Produktionseffizienz erheblich gesteigert und der Ressourcenverbrauch in den einzelnen Produktionsphasen minimiert. Das China Automotive Technology & Research Center hat in diesem Jahr die Xiaomi SU7 Serie als "Low-Carbon Leader" ausgezeichnet. Mit der niedrigsten Luftwiderstandsrate aller weltweit produzierten Limousinen leisten die Elektrofahrzeuge von Xiaomi einen Beitrag zur Reduzierung von Energieverbrauch und CO2-Emissionen. Das Modell Xiaomi SU7 Max ist zudem mit 800V-Schnelllade-Technologie ausgestattet und maximiert damit seine Ladeeffizienz. Mit smarten und automatisierten Technologien erreicht Xiaomi so ein präziseres Energiemanagement, optimiert die Fahrmodi und erreicht gleichzeitig, dass der Energieverlust minimiert und die Umweltbelastung gesenkt werden.Branchenweite Nachhaltigkeit durch neuen Kohlenstoffmanagement-Standard für das "Human x Car x Home" Smart-ÖkosystemIm Oktober hatte Xiaomi seinen Organisationsstandard für ein Kohlenstoffmanagement im Rahmen des "Human x Car x Home" Smart-Ökosystems vorgestellt. Als erster Standard seiner Art unterstützt er Unternehmen innerhalb des Ökosystems beim effektiven Management ihrer CO2-Emissionen. Durch ein intelligentes, KI-gestütztes Kohlenstoffmanagement soll zudem eine neue Qualität produktiver Kräfte gefördert werden. Der Standard unterstützt Unternehmen konkret darin, ihr Kohlenstoffmanagement zu optimieren, Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren und eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu verfolgen.Nachhaltige Entwicklung auf Basis grundlegender KerntechnologienXiaomi hatte im vergangenen Jahr die unternehmerische Strategie für seine technologische Entwicklung vorgestellt. Ihre Basis bilden grundlegende Technologien und langfristige Investitionen, die dem Wohle der Menschen dienen. ESG-Grundsätze spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung dieser Strategie. Der langfristige Erfolg von Xiaomi basiert nicht nur auf kurzfristigem Gewinnstreben, sondern auch auf einer verantwortungsvollen Unternehmensführung im Hinblick auf Umwelt und Gesellschaft.Zentrale Zielsetzung von Xiaomi sind weiterhin grundlegende technologische Innovation, der Kohlenstoffneutralität kommt dabei unternehmerische Priorität zu. Das Unternehmen optimiert in diesem Rahmen seine Energieeffizienz, bringt saubere Energien zum Einsatz und fördert eine smarte Fertigung. Dabei setzt Xiaomi seinen Fokus darauf, die gesamte Wertschöpfungskette auf der Basis einer kohlenstoffarmen Transformation und Modernisierung zu führen und umweltfreundlichere, intelligentere und nachhaltigere Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Das Xiaomi Team arbeitet gemeinsam daran, eine kohlenstoffarme Zukunft zu gestalten.Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@WeberShandwick.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/5908202