Deutsche Bank - DBK: Punktlandung am 50er-EMA - und nun?

Marktaufhellung für das Immobilien-Portfolio!

Pullback-Setup in übergeordneter Seitwärtsrange bei der Deutsche-Bank-Aktie (DBK)!

Deutsche Bank (DBK) - ISIN DE0005140008

Rückblick

In einer übergeordneten Seitwärtsrange mit einem Pullback zum Schluss verlor die Deutsche-Bank-Aktie in den vergangenen sechs Monaten etwas mehr als ein halbes Prozent ihres Kurswertes. Die Tageskerze vom heutigen Mittwoch landete exakt am 50er-EMA. Als bullisches Zeichen darf gewertet werden, dass die blaue Linie in den vergangenen beiden Wocchen zwar mehrfach getestet wurde, die Schlussnotierungen aber stets darüber blieben.

Deutsche-Bank-Aktie: Chart vom 13.11.2024, Kürzel: DBK, Kurs: 15.54 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Im Idealfall würden wir noch ein paar kleinere Tageskerze auf gleichem Kursniveau sehen, womit wir die Risikospanne enger setzen könnten und das Chance-Risiko-Verhältnis besser ausfiele. Kursziel wäre so oder so das Pivot-Hoch vom 6. November.

Mögliches bärisches Szenario

Die bereits genannten Tageskerzen der letzten beiden Wochen bilden unterhalb des 50er EMA eine solide Unterstützungslinie. Darunter sollten wir das Wertpapier nicht fallen lassen. Wir sollten im Hinterkopf haben, dass die Regierungsbildung in Deutschland nach den Neuwahlen etwas zäher ablaufen dürfte, was wiederum zu einem Stillstand in manchen Wirtschaftsbereichen führen könnte.

Meinung

In den letzten zwei Jahren standen Immobilienmärkte weltweit unter Druck. Zinsanstiege führten zu höheren Finanzierungskosten und niedrigeren Bewertungen. Dies spürte auch die Deutsche Bank durch Rückgang der Immobilienkredite. Mit einem 37 Milliarden-EUR-Gewerbeportfolio kann das Kreditinstitut aber von einer Marktaufhellung profitieren, da ihre Investments global verteilt sind.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 30.74 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 110.46 Mio. EUR

Meine Meinung zu Deutsche Bank ist bullisch.

Autor: Thomas Canali

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/fintech-versicherung-banken/deutsche-bank-darum-gibt-die-aktie-gas-20369750.html

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.