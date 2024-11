© Foto: Hannes P Albert/dpa

Nach mehr als einem halben Jahr der Konsolidierung ist Bitcoin endlich ein charttechnischer Ausbruch gelungen. Nun zeigt die Kryptowährung einmal mehr, welche Dynamik in einem Bitcoin-Bullrun stecken kannNach dem recht deutlichen Wahl-Sieg des krypto-freundlichen Kandidaten Donald Trump ist der Kurs im Verlauf von sechs Handelstagen von 70.000 US-Dollar auf in der Spitze 90.000 US-Dollar gestiegen, ein Plus von knapp 30 Prozent. Auch im Altcoin-Sektor sind bereits entsprechende Kursbewegungen beobachtbar, auch wenn Bitcoin derzeit noch im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Sollte Bitcoin seinen vergangenen Preismustern weiterhin folgen, dann stehen nun mehrere Wochen der Preisfindung an, bevor …