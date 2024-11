Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme des kalifornischen Unternehmens Intelliswift

Erweiterung der Präsenz bei Hyperscalern und finanzstarken Tech-Riesen

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein global tätiges Unternehmen für Ingenieur- und Technologiedienstleistungen, meldete jetzt die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme der im Silicon Valley ansässigen Firma Intelliswift. Mit diesem Schritt will das Unternehmen seine Angebotspalette in den Bereichen Software-Produktentwicklung, Plattform-Engineering, digitale Integration, Daten und KI vertiefen.

Intelliswift betreut 4 der Top-5-Hyperscaler und arbeitet für mehr als 25 Fortune-500-Unternehmen, zu denen 5 der Top 10 aller Software- und Technologie-Riesen im Bereich Engineering und F&E (ER&D) gehören. Diese Übernahme versetzt LTTS außerdem in die Lage, auf angrenzenden Einzelhandels- und Fintech-Märkten mitsamt dem Private-Equity-Kanal tätig zu werden.

Die Übernahme wird die KI- und Software-Fähigkeiten von LTTS im Bereich Digital Engineering für globale Kunden um folgende Ressourcen bereichern:

Branchenführende Software-Produktentwicklung sowie Fähigkeiten im Daten- und Plattform-Engineering

KI-gestütztes Automatisierungs-Framework von Intelliswift zur Implementierung durchgängigen Automatisierungslösungen über Plattformen und Prozesse hinweg

Digital-Enterprise- und Integrations-Services durch Agile Engineering und Technologien der nächsten Generation

Software und KI werden derzeit unentbehrlich für unsere Kunden, die danach streben, neue und differenzierte Lösungen für den Verbraucher auf den Markt zu bringen. Die Übernahme von Intelliswift stärkt unsere Fähigkeiten in der digitalen und Software-Produktentwicklung, erweitert bestehende strategische Kundenpartnerschaften mit Großkunden im Technologiebereich, verstärkt unsere Präsenz im Silicon Valley und bringt uns unserem mittelfristigen Ziel von 2 Milliarden USD näher. Wir heißen das Intelliswift-Team in unserer LTTS-Familie herzlich willkommen und laden es ein, uns auf unserer Reise nach dem Motto 'Zielgerichtet. Agil. Innovation' mit inklusivem Wachstum zu begleiten" sagte Amit Chadha, CEO und Managing Director von L&T Technology Services.

"Der Zusammenschluss mit einem so prominenten Führer im Bereich der Engineering- und F&E-Services wie LTTS ist für Intelliswift ein strategischer Schritt nach vorn. Gemeinsam wollen wir der führende Technologiepartner für große Hyperscaler und Unternehmen in aller Welt werden, die sich auf uns verlassen, wenn es um geschäftskritische Produkte und Plattformen geht, was eine bedeutende Bereicherung für unsere digitalen Angebote sein wird. Unsere Kunden werden über den gesamten Lebenszyklus der Software und der digitalen Plattform hinweg von innovativen Weiterentwicklungen profitieren" sagte Pat Patel, Gründer und Executive Chairman von Intelliswift.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Ingenieur- und Technologiedienstleistungen. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Instandhaltungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse.

Zielgerichtet. Agil. Innovation. So treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende Unternehmen aus Forschung und Entwicklung in den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie die Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir zum 30. September 2024 über 23.700 Mitarbeiter in 22 globalen Designzentren, 30 globalen Vertriebsbüros und 108 Innovationslabors.

Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie unter www.LTTS.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241111908273/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-Mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com