Quincy Data, der führende Anbieter von Marktdatentechnologie mit extrem niedriger Latenz, kündigte heute einen Zeitsynchronisationsdienst an, der die wichtigsten US-Finanzbörsen abdeckt und eine Genauigkeit im Sub-Nanosekundenbereich bietet. Quincy's Time Synchronization as a Service (TSaaS) bietet eine Plug-and-Play-Lösung für die präzise Zeitverteilung in den Metropolregionen New Jersey und Chicago. Da Tradingfirmen nach mehr Präzision und Belastbarkeit streben, vereinfacht Quincy's TSaaS die Komplexität der internen Erstellung fortschrittlicher Zeitverteilungssysteme.

Bob Meade, Mitbegründer von Quincy Data: "Quincy Data ist einzigartig positioniert, um einen einheitlichen und belastbaren Zeitsynchronisationsdienst über mehrere Börsenhandelsplätze hinweg bereitzustellen. Wir nutzten unsere umfassende Erfahrung im Bereich der Entwicklung von Technologien mit extrem niedriger Latenz, um einen Service bereitzustellen, den viele Unternehmen nutzen können."

Stephane Tyc, Mitbegründer von Quincy Data: "Für einzelne Unternehmen ist es teuer, diese extrem präzisen Systeme zu bauen, und sehr schwierig, sie zu warten. Die Idee eines gemeinsamen Dienstes ist das Herzstück dessen, was Quincy Data seinen Kunden bietet."

Das Streben nach extrem niedriger Latenz im aktuellen Handelsumfeld erfordert zunehmend eine Zeitmessung mit einer Genauigkeit im Sub-Nanosekundenbereich. Der Quincy-Data-Service befasst sich mit zwei zentralen Herausforderungen, mit denen Unternehmen beim Handel an den Finanzmärkten konfrontiert sind: die Synchronisierung von Uhren über lokale Rechenzentren hinaus und die Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit zu einem offiziellen Zeitstandard. Quincy TSaaS umfasst zwei fehlertolerante White-Rabbit-Netzwerke, eines im Großraum New Jersey und eines im Großraum Chicago, die eine zuverlässige Sub-Nanosekunden-Präzision in jedem Großraum gewährleisten.

Über Quincy Data: Quincy Data ist der weltweit führende Anbieter von Marktdatentechnologie mit extrem niedriger Latenz. Das Unternehmen betreut die anspruchsvollsten und erfolgreichsten Handelsunternehmen, die auf den globalen Finanzmärkten tätig sind. Es bedient wichtige Finanzzentren in Nordamerika, Europa und Asien. Die meisten Dienste von Quincy bieten die niedrigste verfügbare Latenz. Wichtig ist, dass Quincy allen Kunden die beste Latenz für jeden Dienst auf Augenhöhe bietet. Erfahren Sie mehr unter www.quincy-data.com.

