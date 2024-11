Krypto News: Wale im Kaufrausch - Darum stürzen sie sich auf $PEPU!

Der beliebteste Vorverkauf schreitet in einem eindrucksvollen Tempo voran, denn erst gestern wurde verkündet, dass dieser nur noch maximal für einen Zeitraum von 30 Tagen verfügbar sein wird, sofern er nicht schon zuvor ausverkauft wurde.

Deshalb haben über die vergangenen 24 Stunden erneut mehrere Wale viele $PEPU-Coins erworben. Gemeinsam kamen sie auf eine Summe von rund 150.000 USD, sodass er mittlerweile mehr als 28,30 Mio. USD eingeworben hat.

Laut Berichten handelt es sich bei Pepe Unchained nun um den größten Memecoin-Presale aller Zeiten. Dies lässt auf eine besonders starke Entwicklung nach den ersten Notierung an den Kryptobörsen schließen.

Allein über die vergangenen 24 Stunden sind weitere 500.000 USD in den Presale geflossen. Denn das Angebot neigt sich dem Ende zu und viele wollen nicht riskieren, dass sie am ersten Listungstag einen deutlich höheren Kurs für den $PEPU-Coin bezahlen müssen.

Denkt man nur einmal an die kürzlich stattgefundene Listung des neuen KI-Memecoins Act I, so konnte dieser nur an einem Tag um sensationelle 2.460 % steigen. Hätten Sie in diesen nur 1.000 USD investiert, könnten Sie sich jetzt über einen Gewinn von mehr als einer Viertelmillion freuen. Allerdings haben die Vorverkaufsinvestoren sogar noch höhere Renditen erzielt.

Mit Pepe Unchained bietet sich die vermutlich beste Chance im Bereich der Presales. In der aktuellen Phase werden die Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,01279 USD angeboten. Allerdings bleibt nun nicht mehr viel Zeit, um in den nächsten Pepe so früh einzusteigen, was viele bei den letzten stark bereut haben, der seit seinem Start um 179,07 Mio. % gestiegen ist. Somit hätte man 100 USD in 179.070.000 USD verwandeln können.

Wal investiert mehr als 300.000 USD in Pepe Unchained

Seitdem mit Mario Nawfal einer der größten Podcaster auf X und bekannter Kryptounternehmer Pepe Unchained bei X auf seine Watchlist genommen hat, stürzten sich immer mehr Wale auf diesen.

Zudem gibt es Spekulationen, dass Vitalik Buterin somit rund 50 % der Solana-Handelsaktivität, die auf die Memecoins zurückzuführen ist, auf Ethereum holen könnte und deshalb ein Interesse an Pepe Unchained hat.

Dies wäre nicht verwunderlich, zumal viele andere Blockchain-Entwickler genau dasselbe vorhatten, wie von Sui, Aptos, TRON, Chiliz, ApeCoin, Base, BNB Smart Chain und Cardano. Zudem schlägt Pepe Unchained schon seit einiger Zeit Wellen auf dem Kryptomarkt und daher ist die Wal-Aktivität auch nicht verwunderlich, wobei sie immer stärker wird.

Einer der letzten Wale hat zuletzt für 19,99 $ETH $PEPU-Coins gekauft, was umgerechnet rund 65.491 USD entspricht. Hinzu kam ein weiterer Pepe-Fan, der 48.500 USD in Pepe Unchained investiert hat.

Dies kann über die Wallet und Transaktion auf Etherscan nachvollzogen werden. Somit hat dieser Wal schon zum vierten Mal in Pepe Unchained investiert. Kumulativ sind es 100 ETH für rund 320.000 USD.

Faktoren für explosive Listung reihen sich auf

Das Team von $PEPU scheint den Zeitgeist richtig erkannt zu haben. Denn sie haben sich den aktuell beliebtesten Kryptosektor und eine der erfolgreichsten DeFi-Protokollarten in diesem Jahr ausgesucht. Überdies sorgt es durch seine Innovationen für eine Bereicherung des Marktes.

Angesichts einer solchen Finanzierungssumme und der Wal-Aktivität ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der $PEPU-Coin den Listungsteams der Kryptobörsen nicht entgangen ist. Schließlich sind diese auf der Suche nach den Token, welche ein bedeutendes Handelsvolumen für hohe Gebühreneinnahmen erzeugen.

Einige neue Memecoins haben es schon innerhalb der ersten Tage geschafft, auf Binance und somit der mit Abstand größten zentralen Kryptobörse gelistet zu werden. Auch angesichts der hohen Verkaufsvolumina durch die Wale könnte es sich nun möglicherweise schon um die letzte Gelegenheit für Interessierte vor den Tier-1-Listungen sein.

Der Grund für den Erfolg des Frosches Pepe ist sein hoher memetischer Wert. Diese Viralität kombiniert Pepe Unchained jetzt jedoch mit einem echten Nutzen, um mithilfe einer organischen Nachfrage für den langfristigen Erfolg zu sorgen und den Markt der Memecoins zu revolutionieren. Manche Spekulationen gehen sogar davon aus, dass er den nutzlosen Pepe stürzen könnte, da immer mehr Utility-Memecoins unter den Top 6 zu finden sind.

Pepe Unchained L2 Sneak Peek!



What we're building is not just a new chain, but an entire ecosystem.



Pepe Unchained L2

Block Explorer

DEX

Bridge

Advanced Analytics

Builder Grants



Pepe Unchained is coming. And it's going to shake up the crypto space. pic.twitter.com/ZVnvgO6MGF - Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 26, 2024

Das hat Pepe Unchained schon vor der Listung alles erreicht

Das ambitionierte Team von Pepe Unchained hat im Unterschied zu vielen anderen schon vor dem eigentlichen Start ihres Coins einiges geleistet und lässt nicht locker. Dies ist ein besonders positives Indiz, da nicht wenige Projekte durch den schnellen Erfolg der Gründer aufgegeben werden. Im Gegensatz dazu scheint man hier deutlich langfristiger orientierter zu sein.

Zu dem Sortiment von Pepe Unchained zählt unter anderem eine Layer-2, mit welcher die niedrige Geschwindigkeit und die hohen Gebühren von Ethereum überwunden werden sollen. Ebenso gibt es verschiedene Angebote, die für Einnahmen sorgen, wie eine dezentrale Kryptobörse, ein interoperabler Überbrückungsdienst und das besonders nutzerfreundliche Launchpad.

Darüber soll über das Staking für Anreize gesorgt werden, um die Investoren längerfristig zu binden. Mithilfe des Block-Explorers und der Analyse-Tools lassen sich hingegen die Transaktionen der Chain überwachen. Für ein kontinuierlich expandierendes Angebot sollen die Entwicklerzuschüsse sorgen.

Pepe Unchained bringt mit seinem neu angekündigten Pepe Pump Pad die Funktionalitäten des beliebten Memecoin-Launchpads Pump.Fun auf Ethereum. Ebenso werden die Konditionen mit der Skalierungslösung sowie weiteren Tools und Features deutlich verbessert.

Mit dem Memecoin-Infrastrukturinvestment kann man dabei unabhängig vom Schicksal der zahlreich erfolglosen Memetoken von den rekordverdächtigen Gebühreneinnahmen in diesem Sektor profitieren, die bei Pump.Fun zuletzt bei täglich 2,78 Mio. USD lagen.

Mithilfe von Pepe Unchained soll für faire, günstige, schnelle und sichere Starts von Memetoken gesorgt werden. Möchten Sie hingegen nicht nur einen Memecoin, sondern eine Vision für ein nützliches Web3-Projekt vorantreiben, können Sie sich auf der Website bei dem Inkubatorenprogramm von Pepe Unchained bewerben.

All dies hat auch das Team der beliebten digitalen Geldbörse Best Wallet dazu gebracht, dass sie Pepe Unchained zum besten Coin der Woche ernannt haben.

Token of the Week: $PEPU



Currently raised: $25,518,050.37$PEPU is the future of meme coins, powering the @pepe_unchained Layer 2 blockchain. Fast, secure, and low fees-this is Pepe's kingdom!



Find $PEPU in the Upcoming Tokens tab on Best Wallet!



Buy your presale… pic.twitter.com/il31SaaZnu - Best Wallet (@BestWalletHQ) November 8, 2024

Aber auch in den Google Trends hat Pepe Unchained zuletzt einen starken Anstieg bei den allgemeinen Suchanfragen und den News verzeichnet. Dies zeigt, dass das FOMO um den Coin stark zunimmt.

Ein weiterer Grund für die Beliebtheit von Pepe Unchained ist, dass das Projekt zu Beginn noch eine besonders großzügige Staking-Rendite für frühe Unterstützer zahlt. Selbstverständlich kann diese nicht ewig bei 88 % pro Jahr liegen, da sie gewöhnlich über die Zeit abnimmt und von der Anzahl der in den Pool eingezahlten Coins abhängt.

Das Staking können bereits die Vorverkaufsinvestoren in Anspruch nehmen. Somit lässt sich die Zeit bis zu den ersten Listungen an führenden Kryptobörsen mit passiven Einkommen sinnvoll nutzen.

Insgesamt werden die Staking-Belohnungen über einen Zeitraum von zwei Jahren emittiert. In dieser Zeit dürfte das Ökosystem ausreichend aufgebaut sein, um die Rendite aus den laufenden Einnahmen durch die unterschiedlichen Gebühren zu zahlen. Mindestens bis Mai 2026 können Anleger jedoch durch die Reserven der Tokenomics davon profitieren.

Kann Pepe Unchained 1.000 USD in 100.000 USD verwandeln?

Der Krypto-Analyst Jacob Crypto Bury von der bekannten Blockchain-Bildungsplattform 99Bitcoins hat in einer seiner jüngsten Einschätzungen seiner Community von rund 700.000 Personen mitgeteilt, dass er glaubt, dass es sich bei Pepe Unchained um den nächsten Pepe handelt.

Seine Einschätzung stützt er unter anderem auf den guten Ausblick, den fantastischen Nutzen und den förderlichen Bullenmarkt. Daher geht er sogar davon aus, dass es sich um einen Memecoin handeln könnte, welcher eine Verhundertfachung erreicht. Somit könnten frühe Investoren 1.000 USD in 100.000 USD verwandeln.

Weitere Informationen über Pepe Unchained erhalten sie zudem in diesem Video des Kryptoexperten.

So können Sie sich möglicherweise noch die letzten $PEPU-Coins sichern

Erworben werden können die $PEPU-Coins zum jetzigen Zeitpunkt ausschließlich über die offizielle Website von Pepe Unchained. Dort verbindet man eine elektronische Geldbörse wie Best Wallet und kann anschließend $ETH, $USDT, $BNB oder mit Bankkarten auch Fiatwährungen in diesen umtauschen.

Eine der sichersten Möglichkeiten für die Teilnahme an dem Presale stellt allerdings der Zugang über die App von Best Wallet dar. Denn bei dieser können Website-Imitate, welche in letzter Zeit zugenommen haben und beispielsweise über Google aufgerufen werden, verhindert werden. Somit müssen Investoren nicht befürchten, dass ihre Wallets geplündert werden.

Für eine höhere Sicherheit hat sich das Team auch für Überprüfungen von unabhängigen Web3-Sicherheitsexperten von SolidProof und Coinsult entschieden. Dies vergrößert jedoch nicht nur die Sicherheit, sondern begünstigt die Liquiditätszuflüsse, die Entwickleraktivität, den Kurs und das langfristige Wachstum.

Weitere Informationen über Pepe Unchained finden Sie auf der Website und in dem Whitepaper. Für besonders schnelle Mitteilungen sollten Sie dem Projekt zur Sicherheit auf X und Telegram folgen. Denn somit müssen Sie nicht riskieren, dass Sie ein kurstreibendes Event wie eine Binance-Listung verpassen, mit deren Strategie ein Memecoin-Trader mehrfach profitiert und Millionengewinne erzielt hat.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.