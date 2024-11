Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

NOVAVEST Real Estate AG - Aktionär fordert Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung



13.11.2024 / 21:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung, 13. November 2024



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die CACEIS (Switzerland) SA, handelnd im Auftrag des Anlagefonds MV Immoxtra Schweiz Fonds, der 15.24% am Kapital der Novavest Real Estate AG hält, hat die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung der Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) gefordert mit dem Ziel, drei gewählte Mitglieder des insgesamt fünfköpfigen Verwaltungsrats (Thomas Sojak, Stefan Hiestand, Daniel Ménard) sowie Thomas Sojak auch als Verwaltungsratspräsident und Daniel Ménard als Mitglied des Vergütungsausschusses abzuwählen. An ihrer Stelle schlägt die CACEIS (Switzerland) SA die Wahl von drei neuen Mitgliedern in den Verwaltungsrat vor (Cyrill Schneuwly inkl. Verwaltungsratspräsident, Ueli Kehl inkl. Mitglied Vergütungsausschuss, Roland Vögele) und verlangt zudem Änderungen zum Kapitalband gemäss Artikel 3a der Statuten. Die CACEIS (Switzerland) SA begründet ihren Antrag im Wesentlichen mit der unbefriedigenden Kursentwicklung der Novavest Real Estate AG. Der Verwaltungsrat der Novavest Real Estate AG wird das Aktionärsbegehren prüfen und zur gegebenen Zeit dazu Stellung nehmen und über das weitere Vorgehen informieren. Kontaktperson:

Peter Mettler

Chief Executive Officer

NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novavest.ch

www.novavest.ch NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen, Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der NOVAVEST Real Estate AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real Estate AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten.

