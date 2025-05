Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien

NOVAVEST Real Estate AG - Prozess zur nachhaltigen Umnutzung des Paracelsus-Areals.



09.05.2025 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung, 9. Mai 2025 Die Novavest Real Estate AG («NOVAVEST», SIX Swiss Exchange: NREN) hat einen neuen Prozess für die Nachfolgenutzung des Paracelsus-Areals in Richterswil gestartet. Nachdem zahlreiche Gespräche mit potenziellen Betreibern im medizinischen oder pflegerischen Bereich erfolglos geblieben sind, steht für die Eigentümerin nun eine nachhaltige Umnutzung des Areals im Vordergrund. Sie ist sich bewusst, dass das Paracelsus-Areal für die Gemeinde Richterswil mit seiner Lage und seiner Geschichte von grosser Bedeutung ist. Die Corona-Krise hatte dem damaligen Paracelsus-Spital in Richterswil (PSR) sehr stark zugesetzt, sodass das PSR im Oktober 2020 Nachlassstundung beantragen, in der Folge das Spital schliessen und im Februar 2021 der Konkurs eröffnet werden musste. Die damalige Eigentümerin der PSR-Liegenschaften SenioResidenz AG, die im Juni 2024 mit Novavest Real Estate AG fusionierte, suchte in den vergangenen Jahren intensiv nach einer Nachfolgelösung im medizinischen oder pflegerischen Bereich. Zu diesem Zweck wurde ein umfassendes Dossier zur Paracelsus-Immobilie erstellt und eine Vielzahl von Kontakten aus medizinischen/therapeutischen Fachgebieten geknüpft.



Kein Interesse aus der Gesundheitsbranche am Standort

Trotz verschiedener Gespräche erwies es sich letztendlich als unmöglich, einen langfristig interessierten Nachmieter aus der Gesundheitsbranche zu finden. Eine weitere Nutzung des Areals als Spital oder Pflegeinstitution ist daher aus heutiger Sicht nicht mehr realisierbar. Gründe dafür sind unter anderem die veränderte Spitallandschaft, die dezentrale Lage im Kanton Zürich, die Lage abseits eines Bahnhofs und der hohe Bodenpreis. Um das Areal nicht über längere Zeit leer stehen zu lassen, wurde bereits im Mai 2022 mit dem Kanton Zürich erstmals ein Vertrag zur Zwischennutzung der Gebäude als kantonales Durchgangszentrum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine unterzeichnet. Das Zentrum beherbergt derzeit Asylsuchende aus verschiedenen Ländern. Der entsprechende Mietvertrag mit dem Kanton Zürich wurde im Jahr 2024 mit einer Mindestlaufzeit bis Ende 2025 und danach einem unbefristeten Mietverhältnis verlängert, um die laufende Suche nach einer Anschlusslösung fortführen zu können. Nachhaltige Umnutzung in Planung

Der Prozess zur Umnutzung des Paracelsus-Areals ist im Gange. Zurzeit laufen dazu Abklärungen auf planerischer Ebene und mit verschiedenen Behörden. Im Vordergrund steht momentan eine Wohnnutzung. Damit könnte langfristig eine nachhaltige Lösung für das geschichtsträchtige Areal gefunden und für die Gemeinde Richterswil ein Mehrwert geschaffen werden. Da das Paracelsus-Areal in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen liegt, würde dies eine Umzonung bedingen. Zusätzlich könnte ein qualitätssichernder Gestaltungsplan sinnvoll sein. Zumindest die Umzonung und eventuell auch der Gestaltungsplan müssten von der Gemeindeversammlung Richterswil genehmigt werden. Eine solche Abstimmung würde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 stattfinden. Sobald die laufenden Abklärungen für die langfristige Umnutzung des Paracelsus-Areals zu weiteren, konkreten Resultaten geführt haben, wird die Novavest Real Estate AG entsprechend informieren. Kontaktpersonen:

Peter Mettler, CEO / Fabio Gmür, CFO

Novavest Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novavest.ch

www.novavest.ch NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen, Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der NOVAVEST Real Estate AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real Estate AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten.



Ende der Medienmitteilungen