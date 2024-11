Dogwifhat Prognose: +36 %! WIF folgt PEPE - jetzt einsteigen?

Peanut the Squirrel (PNUT) ist der beste Top 100 Coin und springt um 215 Prozent nach oben. Damit ist PNUT auf einen Schlag ein Platz unter den 100 wertvollsten Kryptowährungen sicher. Doch direkt im Anschluss folgt Dogwifhat mit einem Kurssprung von rund 36 Prozent in den letzten 24 Stunden.

WIF ist der zweitbeste Top 100 Coin, noch vor PEPE. Zugengebermaßen konnte sich der grüne Frosch-Coin dafür auf Wochensicht etwas besser entwickeln.

WIF folgt also auf PEPE - sollten Anlegern jetzt noch einsteigen?

Dogwifhat verdoppelt sich in zwei Wochen: Allzeithoch im November?

Mit einem aktuellen Kurs von 4,22 US-Dollar hat sich Dogwifhat in den letzten vier Wochen gut entwickelt. Die Monatsperformance liegt bei 50 Prozent. Doch insbesondere in den letzten zehn Tagen kam Momentum auf. Nach einem kurzen Rücksetzer unter 2 US-Dollar folgte in einem starken Gesamtmarkt die Rallye. WIF explodierte auf über 4 US-Dollar.

Damit wird WIF aktuell mit 4,2 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Allzeithoch ist nur noch rund 13 Prozent entfernt. Bei der aktuellen Dynamik deutet vieles darauf hin, dass sich Dogwifhat noch im November ein neues ATH sichern könnte. Auch der Sprung in die Top 25 scheint zeitnah indiziert, relative Stärke für Meme-Coins bleibt weiterhin omnipräsent.

PEPU vor 30 Mio. $: Presale explodiert immer weiter - letzte Chance

Pepe Unchained hat sich also mit dem aktuellen Presale auf dem Kryptomarkt einen Namen gemacht und verzeichnet bislang über 28 Millionen US-Dollar an Investitionen. Das Projekt, das als eines der größten Initial Coin Offerings im vierten Quartal 2024 gilt, kombiniert das Meme-Potenzial von PEPE mit innovativer Layer-2-Technologie auf Ethereum-Basis. Das geplante Ökosystem von Pepe Unchained verspricht eine neue Dimension für Meme-Coins und baut auf einem umfassenden Konzept auf, das über traditionelle Funktionen hinausgeht. Pepe Unchained ist somit nicht nur ein Meme-Coin, sondern auch eine Layer-2 für Meme-Coins.

Zum Pepe Unchained Presale

Im Zentrum von Pepe Unchained befindet sich also die Layer-2-Blockchain, die speziell für Meme-Coins optimiert wurde. Diese Layer-2-Technologie ermöglicht schnellere Transaktionen und niedrigere Gebühren - ein entscheidender Vorteil für aktive Trader, die häufig handeln. Neben dieser Hauptkomponente wird eine dezentrale Börse ins Ökosystem integriert, die den unkomplizierten Handel von PEPU und weiteren Kryptowährungen unterstützt. Mit einem Block-Explorer bietet die Plattform außerdem Transparenz über alle Transaktionen im Netzwerk.

Ein weiteres Merkmal des Projekts ist die geplante Bridge-Funktion, um Tokens von anderen Blockchains einfach auf Pepe Unchained zu übertragen. Diese Funktion erhöht die Reichweite des Netzwerks und fördert die Interoperabilität. Durch zusätzliche Analysetools sollen Nutzer außerdem Einblicke in Markttrends und -aktivitäten innerhalb des Ökosystems erhalten. Um Innovation zu fördern, werden zudem "Builder Grants" angeboten. Diese sollen Entwickler ermutigen, dApps und NFT-Projekte auf Pepe Unchained zu kreieren und so das Ökosystem weiter zu stärken.

Zusätzliche Anreize bietet Pepe Unchained durch ein Staking-Feature. Investoren können ihre PEPU Token staken und dafür Belohnungen erhalten. Diese liegen aktuell noch bei knapp 90 Prozent APY. Da der Preis in den kommenden 24 Stunden schon wieder ansteigt, müssen sich Anleger beeilen. Diese besuchen die Website, verbinden das Wallet und tauschen dann ETH, BNB oder USDT gegen PEPU. In weniger als einem Monat endet der Presale bereits. Dann übernimmt der Markt die Preisbildung von PEPU.

