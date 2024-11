Pepe Coin erreicht nach Coinbase Listing neues Allzeithoch!

Es geht wieder los. Schon im letzten Bullrun im Jahr 2021 haben Meme Coins Aufsehen erregt. Damals waren es Dogecoin ($DOGE) und Shiba Inu ($SHIB), die einige Beobachter vom Glauben abgebracht haben, da der Wert der beiden Coins zusammen auf über 100 Milliarden Dollar gestiegen ist. Bis heute haben sich die beiden Coins unter den Top 20 der größten Kryptowährungen gehalten. Auch diesmal geht die Bitcoin-Kursexplosion wieder mit einer Meme Coin Rallye einher, vor der diesmal in erster Linie $PEPE stark profitiert. Der Frosch-Coin hat in den letzten Stunden eine Marktkapitalisierung von über 9 Milliarden Dollar erreicht.

Neues Allzeithoch für $PEPE

Seit Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde, verzeichnet der Kryptomarkt eine noch nie dagewesene Rallye. Bitcoin hat die 93.000-Dollar-Marke überschritten und zieht viele Altcoins mit sich, besonders die beliebten Meme Coins. $PEPE war bereits im letzten Jahr einer der erfolgreichsten Coins und knüpft jetzt an diese Erfolge an.

($PEPE Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

Allein in den letzten 24 Stunden ist der Kurs um fast 40 % gestiegen und die Marktkapitalisierung ist zwischenzeitlich auf über 9 Milliarden Dollar gestiegen, auch wenn es nun zu Gewinnmitnahmen kommt. Um den Kurs weiter zu steigern, sind aufgrund der hohen Bewertung inzwischen auch hohe Summen nötig, weshalb einige Anleger bereits auf Pepe Unchained ($PEPU) als möglichen Nachfolger setzen.

Coinbase löst PEPE Rallye aus

$PEPE war zwar schon das ganze Jahr über extrem gefragt und konnte vom Meme Coin Hype profitieren, die jüngste Kursexplosion von $PEPE hat einen klaren Auslöser: Coinbase, eine der größten Kryptobörsen weltweit, hat angekündigt, den Meme Coin erneut ins Programm zu nehmen.

- Coinbase (@coinbase) November 13, 2024

$PEPE war bereits früher auf Coinbase gelistet, wurde jedoch aus dem Angebot genommen, was bei vielen Anlegern für Unmut sorgte. Die Rückkehr auf die Plattform löste einen starken Kursanstieg aus, der allerdings schon wieder abflaut. Der Coin erreichte zwar ein neues Allzeithoch, fiel jedoch innerhalb weniger Stunden fast 20 % darunter zurück. Das verdeutlicht die Schwierigkeit, bei Meme Coins dieser Größe weiterhin hohe Renditen zu erzielen. Analysten gehen daher davon aus, dass der neue Meme Coin Pepe Unchained ($PEPU) bessere Chancen auf erhebliche Kursgewinne bietet. Zumindest deutet derzeit alles darauf hin.

Pepe Unchained explodiert auf 28,5 Millionen Dollar

Während $PEPE schon einer der größten Meme Coins der Welt ist, könnte es für späte Investoren schwierig werden, lebensverändernde Renditen zu erzielen. Ein Anstieg um das 10-fache oder mehr ist hier nicht mehr zu erwarten. Pepe Unchained ($PEPU) steht dagegen noch am Anfang seiner Entwicklung und ist aktuell im Vorverkauf erhältlich. $PEPU ist dabei nicht nur eine Kopie von $PEPE, sondern bringt als erster Meme Coin eine eigene Layer-2-Lösung für Ethereum. Auf der PEPU-Chain sollen Transaktionen 100 x schneller und deutlich günstiger abgewickelt werden können.

(PEPU-Token-Vorverkauf - Quelle: Pepe Unchained Website)

Mit einer Vorverkaufssumme von über 28,5 Millionen Dollar könnte Pepe Unchained ($PEPU) das erfolgreichste ICO dieses Jahres werden. Die Nachfrage deutet darauf hin, dass $PEPU bald in den Kreis der Milliarden-Dollar-Coins aufsteigen könnte - was für frühe Investoren hohe Gewinne bedeuten könnte. Sollte sich die PEPU-Chain durchsetzen, wäre ein Aufstieg in die Top 50 der größten Kryptowährungen nicht unwahrscheinlich. Mit den günstigen Transaktionen dürfte es nicht lange dauern, bis zahlreiche Entwickler und User die neue Blockchain nutzen, wodurch $PEPU wohl einer der bekanntesten und größten Coins werden würde.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.