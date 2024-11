BlackRock Throgmorton Trust plc, ein bedeutendes Investmentunternehmen an der Londoner Börse, hat kürzlich wichtige Unternehmensentwicklungen bekanntgegeben. Der Trust führte einen Rückkauf von 25.000 eigenen Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 588,00 Pence pro Aktie durch. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Aktien in der Schatzkammer zu halten und könnte potenziell den Wert für bestehende Aktionäre steigern. Nach Abwicklung dieses Kaufs wird sich das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens auf 87.521.864 Stammaktien belaufen, wobei 15.688.000 Aktien in der Schatzkammer gehalten werden.

Aktueller Nettoinventarwert und Stimmrechte

Zum Geschäftsschluss am 12. November 2024 betrug der ungeprüfte Nettoinventarwert pro Aktie 656,97 Pence auf Kapitalbasis und 671,58 Pence einschließlich des laufenden Jahreseinkommens. Diese Zahlen bieten Anlegern einen Einblick in die aktuelle finanzielle Lage des Trusts. Darüber hinaus wurde mitgeteilt, dass das ausgegebene Kapital des Unternehmens 87.571.864 Stammaktien umfasst, wobei 15.638.000 Aktien in der Schatzkammer gehalten werden. Diese Informationen sind für Aktionäre relevant, die ihre Beteiligungen an dem Unternehmen berechnen möchten.

BlackRock Throgmorton Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...