Pepe Prognose und Statistik: Nach 58,48 % Pump auf ATH durch Coinbase kaufen?

Angetrieben wurde der $PEPE-Coin heute durch die Listung auf Coinbase, welches laut den Angaben von CoinMarketCap derzeit die drittgrößte Kryptobörse ist. Über die vergangenen 24 Stunden erzielten die zuletzt 35.507 wöchentlichen Nutzer ein tägliches Handelsvolumen in Höhe von 11,14 Mrd. USD.

Somit hat Pepe nach seiner Binance-Listung im vergangenen Jahr seine Seriosität im Kryptoraum noch einmal gesteigert. Dies verhalf dem Memecoin auch heute zu einem steilen Anstieg von sensationellen 58,48 % auf ein neues Allzeithoch in Höhe von 0,0000223 USD.

Damit erreichte Pepe erstmalig eine Marktkapitalisierung von bis zu 9,36 Mrd. USD, was im Vergleich zu den 89,08 Mrd. USD von Dogecoin oder den 43,51 Mrd. USD von Shiba Inu jedoch sogar noch Steigerungspotenzial bietet.

Jetzt Weiterentwicklung von Pepe entdecken!

Basierend auf diesen beiden Memecoins könnte Pepe noch um 471,75 % bis 1.070,57 % steigen, was einem Preis in Höhe von 0,0001033 USD bis 0,0002114 USD entsprechen würde.

Berücksichtigt man hingegen die kumulative Inflation in den USA seit den vergangenen Allzeithochs von $SHIB und $DOGE im Jahr 2021 in Höhe von 20,95 %, so wären für Pepe sogar 591,53 % bis 1.315,80 % oder respektive 0,0001249 USD bis 0,0002557 USD möglich.

Die News-Trader haben die letzten Kursgewinne durch das Event schnell verbucht, sodass im Anschluss eine Korrektur einsetzte. Dennoch steht der $PEPE-Coin weiterhin 41,81 % im Plus und so stellt sich die Frage, ob die Überwindung der Range nun ausreichend Momentum für eine Fortsetzung der Trendrichtung aufbauen kann.

Jetzt $PEPE zum niedrigsten Preis kaufen!

Pepe Prognose: Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Investment?

Der jüngste Kursanstieg von Pepe war sehr steil und daher wächst die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur. Dabei hat der RSI inzwischen einen Wert von 85,74 erreicht, was somit mehr als überkauft ist. Zudem handelt es sich dabei um ein Niveau, welches in der Vergangenheit immer zu Korrekturen geführt hat.

Da mittlerweile schon die ersten Gewinnmitnahmen erfolgt sind, könnte dies für einen Anstieg ausreichen. Allerdings kam es bisher bei mindestens so hohen RSI-Werten immer zu Korrekturen zwischen -30,49 % und 66,09 % sowie somit durchschnittlich -53,14 %.

Von seinem neuen Allzeithoch nahe dem 361,8er-Fibonacci-Level korrigierte Pepe jedoch erst einmal um -16,13 %, sodass noch höhere Verluste möglich wären. Nun befindet er sich an der 261,8er-Fibonacci-Erweiterung bei 0,00001817 USD, welche Pepe verteidigen muss.

Bei zwei der letzten Male, als der RSI solche Niveaus erreicht hat, handelte es sich zudem um ein neues Allzeithoch, sodass dieser Faktor jetzt keine Besonderheit darstellt, welche noch einmal zusätzliches Momentum entfesseln könnte.

Ein Argument, welches allerdings für die Bullen spricht, ist, dass die Rallys bei Pepe nach dem Erreichen neuer Allzeithochs meistens noch fortgesetzt wurden. Bei den letzten beiden Malen, als eine solche lange Range durchbrochen wurde, konnten die Bullen den $PEPE-Kurs noch für 12 bis 13 Tage weiter in die Höhe treiben.

Jetzt Aufwärtspotenzial von Pepe nutzen!

Einmal kam es jedoch zu einer Korrektur von fast 32 %, worauf sich Investoren jetzt sicherheitshalber einstellen sollten. Dies würde zusammen mit der Charttechnik einen Verlust von bis zu 36 % auf 0,00001438 USD bedeuten. Allerdings könnte sie auch nur bis zum aktuellen Niveau oder 0,00001755 USD gehen.

Nicht selten wird in einem solchen Szenario noch einmal das Ausbruchsniveau getestet, bevor der Anstieg weitergeht. Für Neukäufer empfehlen wir eine Korrektur abzuwarten und Hodler sollten weiter halten, wobei dies auch immer individuell abgewogen werden muss.

Das Social-Media-Sentiment ist für Pepe neutral und die Aktivität hat sich auf den Plattformen mit einem Anstieg von 2 % über die vergangenen sieben Tage auch nur minimal erhöht. Dennoch bleibt Pepe mit insgesamt 1.382.719 Abonnenten laut den Social-Media-Rankings auf dem 104. Platz. Auf CMC gehen 88 % von steigenden Kursen aus. Das Umfeld wirkt sich hingegen extrem bullisch aus.

Jetzt vielseitigste Wallet entdecken!

Pepe könnte schon bald von Pepe Unchained entmachtet werden

Während immer mehr nützliche Shiba Inus wie $FLOKI und $SHIB hinzugekommen sind, soll nun Pepe Unchained den Frosch auf die nächste Stufe bringen. Denn das Team plant, ihn von der Kette von Ethereum zu befreien, um sein volles Potenzial zu entfalten. Möglich werden soll dies mithilfe der eigenen Layer-2, welche die Skalierungsprobleme löst.

Allerdings sollen nicht nur die Tokeninhaber von einer zu Anfang hundertmal höheren Geschwindigkeit und den niedrigsten Gebühren des Web3-Marktes profitieren. Zudem kann somit der Hochfrequenzhandel mit Memecoins ermöglicht werden, der an den regulären Finanzmärkten um die 50 % ausmachen soll.

Überdies handelt es sich um ein MemeFi-Projekt, welches eine Kombination aus Memetoken und Finanzen darstellen. Genau genommen ist es ein Memecoin-Infrastrukturinvestment, mit dem Investoren unabhängig von der Entwicklung der zahlreich erfolglosen Memetoken von den hohen Gebühreneinnahmen in diesem Sektor in der letzten Zeit profitieren können.

Jetzt Memecoin-Infrastruktur entdecken!

Ebenso fordert er mit seinem vielseitigen Angebot den größten Konkurrenten Pump.Fun heraus, der für mehr als 50 % des Volumens der Solana-Blockchain verantwortlich ist. Wegen dieser extremen Nachfrage kam es schon zuvor bei SOL und ETH zu Überlastungsproblemen, welche die Layer-2 lösen soll.

Für den Sektor wird ein ganzes Ökosystem mit unterschiedlichsten Angeboten zur Verfügung gestellt. Mit diesen lassen sich wiederum diversifizierte Gebühren erzielen, die für eine organische Nachfrage sorgen. Expandiert wird dies zudem über das Inkubatorenprogramm. Dies macht Pepe Unchained auch zu deutlich mehr als einen sinnlosen und nutzlosen Memecoin.

Deshalb erwarten einige Krypto-Experten auch, dass er sogar dem alten Pepe schon bald seinen Rang ablaufen könnte. Schließlich werden vor allem die nützlichen Memecoins derzeit am höchsten bewertet, weshalb sich nun auch immer mehr andere Entwickler einen Kopf um ein nachhaltigeres Wertversprechen machen.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren!

Genau in diesem Bereich könnte Pepe Unchained durch Innovationspotenzial brillieren. Denn über eine von der Community mit einer DAO verwaltete Schatzkammer könnten auch Entwicklungen von dApps, Marketing und mehr finanziert werden, wie es bei Flockerz schon der Fall ist. Zudem könnte man über anonymisierte dezentrale Identitäten Manipulationen durch Washtrades verhindern.

Es gibt noch einiges mehr an Optimierungspotenzial, wobei die interoperable Bridge und die Pläne von Vitalik für die nahtlose Nutzbarkeit der Layer-2s ebenfalls hilfreich sind. Aber auch bezüglich der Analysefunktionen werden spezielle Tools und Indikatoren für das Memecoin-Ökosystem bereitgestellt. Ebenso dürfte sich die stärkere Verbreitung von Ethereum förderlich auswirken.

Erst vor wenigen Tagen ist der KI-Memecoin Act I durch seine Binance-Listung innerhalb von Minuten um 2.460 % gestiegen. Mit Pepe hätten Sie seit der Binance-Notierung immerhin noch bis zu rund 1.000 % erzielen können. Seit dem Start am 14. April von 0,000000000001060 USD bis zum heutigen Allzeithoch von 0,00002250 USD wären sogar bis zu 2.122.641.409 % und somit mit 100 USD ein 2-Milliarden-Gewinn möglich gewesen. Mit Pepe Unchained kann man nun hingegen schon vor den Tier-1-Listung einsteigen.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.