Nach Dogwifhat und Pepe: Wird Coinbase nun auch Pepe Unchained listen?

Es vergeht kein Tag mehr, an dem sich am Krypotmarkt keine Renditen im hohen zweistelligen Bereich erzielen lassen. Die Szenen, die sich in den letzten Tagen abspielen, sind unglaublich. Der Bitcoin-Kurs hat heute die 93.000 Dollar Marke überschritten und das hat auch wieder zahlreiche Altcoins explodieren lassen. Meme Coins waren dabei besonders gefragt. Zu den großen Gewinnern gehören aber Dogwifhat ($WIF) und $PEPE, die heute beide auf Coinbase gelistet wurden, woraufhin die Kurse explodiert sind. Pepe Unchained ($PEPU) könnte nun der nächste Meme Coin sein, der in Milliardenhöhe steigt und auf Coinbase gelistet wird.

Pepe Unchained am Weg zur 30 Millionen Dollar Marke

Wer mit $PEPE oder $WIF die ganz großen Gewinne erzielen wollte, musste vor allem früh investieren. Wer die Coins noch gekauft hat, als sie eine Bewertung von ein paar Millionen Dollar hatten, konnte sein Kapital inzwischen mehr als verhundertfachen. Beim aktuellen Wert wird das nicht mehr so schnell passieren. Immerhin ist $PEPE heute auf über 9 Milliarden Dollar gestiegen. Anders sieht das bei Pepe Unchained ($PEPU) aus. Hier haben Anleger noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Die $PEPU-Token werden derzeit noch im ICO angeboten. Das bedeutet, dass Anleger noch zum günstigen Fixpreis einsteigen und die Coins direkt von den Entwicklern kaufen können. Allerdings endet der Vorverkauf in 29 Tagen. Danach wird $PEPU an den Kryptobörsen gelistet, wo der Kurs durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Nach einem erfolgreichen ICO kann es beim Launch schnell zu einer Kursexplosion kommen und das ICO von $PEPU ist mehr als erfolgreich.

Inzwischen haben Anleger fast 30 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Handelsstart an den Börsen dabei zu sein. Mit einer solchen Summe könnte der Coin für Coinbase oder Binance schon von Anfang an interessant sein, da davon auszugehen ist, dass das Handelsvolumen nach dem Launch extrem hoch sein wird, was den Börsen durch die Gebühren, die damit einhergehen, zugute kommen würde.

Pepe Unchained überzeugt mit Staking und eigener Blockchain

Die Nachfrage nach den $PEPU-Token ist nicht ohne Grund so hoch. Zum einen verfügt $PEPU über eine Staking-Funktion, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht, wenn man seine $PEPU-Token stakt. Die jährliche Rendite hängt dabei von der Größe des Staking Pools ab und ist daher vor allem am Anfang noch überdurchschnittlich hoch, wenn noch nicht so viele Token im Pool sind.

($PEPU Staking Dashboard - Quelle: Pepe Unchained Website)

Die Staking-Funktion kann schon während des Vorverkaufs genutzt werden und bringt aktuell eine Rendite von 87 % pro Jahr. Das hat dazu geführt, dass bereits über 1,8 Milliarden $PEPU-Token in den Staking Pool eingezahlt wurden. Da diese beim Handelsstart an den Börsen nicht sofort wieder verkauft werden können, sondern für mindestens eine Woche gesperrt bleiben, ist die Verfügbarkeit knapp, während die Nachfrage hoch ist. Damit wären die besten Voraussetzungen für eine Kursexplosion gegeben.

Der größte Vorteil von Pepe Unchained ist aber seine eigene Blockchain. $PEPU ist der erste Meme Coin, der eine eigene Layer-2-Lösung für Ethereum auf den Markt bringt, auf der Transaktionen 100 x schneller und deutlich günstiger abgewickelt werden können als auf der Ethereum Main Chain. Wer heute Transaktionen auf Ethereum durchgeführt hat, konnte dabei schnell über 100 Dollar an Gebühren zahlen, da die Auslastung sehr hoch ist. Ein Problem, das die PEPU-Chain löst.

Durch die niedrigen Gebühren und schnellen Transaktionen dürfte es nicht lange dauern, bis zahlreiche Entwickler und Nutzer die PEPU-Chain für sich entdecken. Schaut man sich die 20 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung an, findet man dort in erster Linie Coins mit eigener Blockchain, weshalb auch $PEPU schnell zu den Top Coins aufsteigen könnte. Für Käufer aus dem Presale würde das extrem hohe Renditen bedeuten.

