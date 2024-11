Das Programm wird das Cyber-Lagebewusstsein in allen zivilen Bundesbehörden erheblich verbessern

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und Sicherheit, gab heute bekannt, dass seine Cyber-Exposure-Management-Plattform Armis Centrix von ECS, einem IT-Systemintegrator, eingesetzt wird, um den Vertrag von ECS mit dem US-Heimatschutzministerium (DHS) für seine neuen CDM-Datendienste (Continuous Diagnostics and Mitigation) zu unterstützen.

Armis ist ein strategischer Partner von ECS für die nächste Generation der integrierten CDM-Lösung und steht allen teilnehmenden CDM-Agenturen zur Verfügung, um die Anforderungen für die Erfassung und Normalisierung von CDM-Kerndatensätzen zu erfüllen.

Armis wird mit dem Team von ECS zusammenarbeiten, um Bundesbehörden dabei zu unterstützen, die Art und Weise zu standardisieren, wie Daten aus Cybersicherheitstools und anderen relevanten, maßgeblichen Quellen in das CDM-Dashboard integriert werden. Das von ECS eingesetzte CDM Dashboard Ecosystem stellt Daten zur Cybersituationserkennung für zivile Bundesbehörden bereit und fasst die Risikoexposition in der gesamten Bundesregierung für das DHS zusammen. Es wird den Behörden eine leistungsfähigere, erweiterbare Lösung bieten, indem es die Leistungsfähigkeit der unübertroffenen KI- und ML-Funktionen von Armis nutzt und ausschöpft.

"Das CDM-Programm ist eine für die zivilen Bundesbehörden entscheidende Initiative zur Stärkung ihrer Cybersicherheit", sagte Joanna Dempsey, Vice President Cyber Solutions bei ECS. "Die KI-gestützte Asset Intelligence von Armis wird den Behörden dabei helfen, Cyberrisiken besser zu verstehen, zu priorisieren und zu mindern, und zwar über das CDM-Dashboard. So können sie ihre Entscheidungsfindung verbessern und die Effektivität und Effizienz ihrer Sicherheitsmaßnahmen steigern."

Armis sichert US-Regierungsbehörden mit Armis Centrix, der von FedRAMP und DISA IL autorisierten Plattform für das Cyber-Expositionsmanagement. Armis Centrix wird von der KI-gesteuerten Asset Intelligence Engine von Armis angetrieben, die Milliarden von Vermögenswerten auf der ganzen Welt in Echtzeit sieht, schützt und verwaltet.

"Technologische Innovation ist unerlässlich, um angesichts der rasant wachsenden Cyber-Bedrohungen wichtige Regierungsfunktionen aufrechtzuerhalten", sagte Christian Terlecki, Vice President of Federal bei Armis. "Immer mehr Bundesbehörden vertrauen Armis bei der Bewältigung ihrer kritischsten Cybersicherheitsanforderungen. Wir freuen uns darauf, CISA und anderen zivilen Bundesbehörden wie dem DHS dabei zu helfen, mit der Armis Centrix-Plattform Bürgerdienste sicherer und effizienter zu erbringen."

