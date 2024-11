Die Center for Disease Analysis (CDA) Foundation freut sich, den Erhalt eines Zuschusses in Höhe von 7 Mio. USD von der John C. Martin Foundation bekannt zu geben, um das Polaris-Observatorium bis Ende 2030 zu erhalten und zu erweitern.

Das Polaris-Observatorium dient als maßgebliche Quelle für globale Daten zur Belastung durch das Hepatitis-B- und -C-Virus (HBV und HCV) und liefert Erkenntnisse über die Prävalenz und Verbreitung dieser Viren in Ländern, Regionen und weltweit. Es unterstützt auch nationale Regierungen und internationale Organisationen bei der Überwachung der Fortschritte bei der Erreichung der Eliminierungsziele der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für HBV und HCV bis 2030. Das Observatorium arbeitet jährlich mit über 1.000 nationalen Experten in 120 Ländern zusammen und aktualisiert die Prognosen für jedes Land. Darüber hinaus bietet sie nationalen Regierungen kostenlose Unterstützung an und hilft ihnen bei der Entwicklung und Umsetzung von Programmen und Strategien zur Beseitigung von Armut und zur Finanzierung ihrer Initiativen.

"Wir sind zutiefst dankbar für die unerschütterliche Unterstützung der John C. Martin Foundation", erklärte Homie Razavi, Managing Director der CDA Foundation. "Ihre anfängliche Finanzierung im Jahr 2015 war der Katalysator für die Einrichtung des Polaris-Observatoriums, und ihre kontinuierliche Unterstützung hat es uns ermöglicht, unsere Arbeit fortzusetzen. Die Programme des Observatoriums werden von einem engagierten Team aus Epidemiologen, mathematischen Modellierern, Programmierern und Entscheidungsanalytikern unterstützt. Die Beiträge des Observatoriums haben dazu geführt, dass 1,7 Milliarden Menschen weltweit Zugang zu einem staatlich finanzierten Hepatitis-Screening, Labortests (24 Millionen Menschen) und Behandlungen (19 Millionen Menschen) erhalten haben, da der Wert der Früherkennung und Behandlung anerkannt wurde. Dieser neue Zuschuss wird unsere fortgesetzten Bemühungen bis 2030 erleichtern."

"Im Namen der John C. Martin Foundation ist es uns eine Ehre, die CDA Foundation in den letzten zehn Jahren bei der Unterstützung der internationalen Hepatitis-Eliminierungs-Kooperationspartner zu unterstützen. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, ein so wirkungsvolles und bedeutendes Programm unterstützen zu können", sagte Dr. Lillian Lou, President und Program Director der John C. Martin Foundation (https://thejcmfoundation.org).

Die CDA Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich auf die Beschleunigung der Eliminierung von Hepatitis B und C durch verifizierte epidemiologische Daten, Modellierung der Krankheitslast und der wirtschaftlichen Auswirkungen, Interventionsstrategien, innovative Finanzierung und Partnerschaften zum Wissensaustausch konzentriert. Sie erreicht diese Ziele durch das Polaris-Observatorium (https://cdafound.org/polaris/).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241111101141/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Homie Razavi

(T) +1 720.890.4848

hrazavi@cdafound.org