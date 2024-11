Bitcoin News: BTC auf Allzeithoch, während Miner verkaufen

Nachdem Bitcoin ein neues Allzeithoch bei rund 93.500 US-Dollar erreicht, folgen Gewinnmitnahmen. Aktuell konsolidiert BTC bei 90.000 US-Dollar. Erstmals konnte die wertvollste Kryptowährung der Welt die psychologische Kursmarke überwinden. Derweil verweist ein führender Analyst auf einen zuletzt höheren Verkaufsdruck durch die Bitcoin-Miner, die die Rallye nach der US-Wahl genutzt haben, um Gewinne mitzunehmen. Werfen wir einen Blick auf das Verhalten der Miner in der aktuellen Marktphase.

Während sich das Mining von Kryptowährungen auf den Proof-of-Work beschränkt, gibt es beim Konsensmechanismus Proof-of-Stake passive Renditen durch das Staking. Mit Crypto All-Stars gibt es aktuell ein innovatives Projekt, das das Staking von Meme-Coins revolutionieren möchte.

Miner verkaufen BTC: Das steckt dahinter

Der CryptoQuant-Analyst Julio Moreno beobachtete zuletzt eine signifikante Bitcoin-Bewegung aus den Wallets der Miner, nachdem Bitcoin die Marke von 90.000 US-Dollar überschritten hat. Gestern wurden demnach rund 25.000 Bitcoin abgezogen. Solche Bewegungen zeigen, dass Miner Gewinne realisieren möchten. Dies erhöht das kurzfristige Verkaufsangebot, was potenziell Druck auf den Bitcoin-Preis ausüben könnte, falls das Verkaufsvolumen stark bleibt. Vom Verlaufshoch büßte Bitcoin zwischenzeitlich schon rund 5.000 US-Dollar ein - eine insoweit gesunde Korrekturbewegung.

Miner selling: Bitcoin miners are transferring Bitcoin out of their wallets as prices reached $90K+.



An extreme miner outflow (25k Bitcoin) happened yesterday (red lines). pic.twitter.com/qqdmuDDQ7W- Julio Moreno (@jjcmoreno) November 13, 2024

Dennoch zeigt sich zuletzt beim Miner Net Position Change nach Daten von Glassnode eben noch keine spürbare Veränderung. Im Gegenteil scheinen die Phasen mit massivem Verkaufsdruck vonseiten der Miner vorbei. Diese lassen sich eher Ende September/ Anfang Oktober verorten. Seitdem üben die Miner nur noch einen überschaubaren Verkaufsdruck aus.

Die "Balance in Miner Wallets" zeigt derweil deutlich, dass langfristig der Bestand der Miner deutlich sinkt. Zuletzt stabilisierte sich jedoch diese Kennzahl. Da die Miner nur noch unter 1,8 Millionen BTC in ihren Wallets haben, gibt es damit auch in Zukunft eine geringere Wahrscheinlichkeit für massive Verkaufswellen. Zumindest stehen dafür immer weniger BTC zur Verfügung.

