WIF Coin News: 3 Gründe für den heutigen Anstieg von 48 %

Der WIF-Coin wird vor allem von der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, der lockeren Zinspolitik in den USA sowie den neuen Allzeithochs von Bitcoin angetrieben. Abgesehen von diesem bullischen Marktumfeld gibt es jedoch noch eine Reihe von weiteren Gründen, welche für den hohen Kursanstieg des WIF-Coins gesorgt haben. Erfahren Sie alle weiteren Details im folgenden Beitrag.

DogWifHat (WIF) wird auf Coinbase gelistet

Bereits am gestrigen Tage hat der Memecoin Pepe für Schlagzeilen gesorgt, als dieser endlich an der drittgrößten CEX gelistet wurde. Denn nach seiner Aufnahme bei Coinbase schoss dieser um 58,48 % in die Höhe. Zwar ist dies im Vergleich zu den 2.460 % von Act I: The AI Prophecy am 11. November nach der Notierung an Binance wenig, dennoch ein attraktiver Gewinn.

Nachdem sich Coinbase gestern bereits für Pepe entschieden hatte, wurde nun bekannt gegeben, dass sie den berühmten DogWifHat ebenfalls in ihr Sortiment aufnehmen wird. Diese Nachricht wurde auch von den Tradern begrüßt, welche den Coin auf Binance kurzzeitig um bis zu 48,44 % in die Höhe getrieben haben.

Noch immer notiert er hier mit einem Kursplus von 25,41 %, nachdem die News-Trader und andere Investoren Teile der Gewinne mitgenommen haben. Somit hat er auch eine schlechtere Entwicklung als Pepe hingelegt, der durch dieselbe Nachricht sowohl höher stieg als auch zuletzt mit 40,44 % endete.

Jetzt DogWifHat zum niedrigsten Kurs sichern!

Listungen an Kryptobörsen werden von Tradern gerne als Ereignisse genutzt, da die Volatilität steigt. Überdies handelt es sich tendenziell um ein bullisches Ereignis, da mehr Investoren auf einen Coin aufmerksam werden und diesen leichter kaufen können. Dies kann sogar zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden.

Zudem deutet es auf eine stärkere Etablierung und ein hohes Volumen hin, welches die Börsen sich von diesen erhoffen. Überdies ist die Listung von Kryptobörsen eine Art Qualitätssiegel für einen Coin.

Dieser Umstand wird noch einmal mehr durch die Tatsache verstärkt, dass Coinbase auf dem Kryptomarkt als besonders selektiv zählt. Deshalb legt die Börse tendenziell einen größeren Wert auf Compliance und Sicherheit. Zudem hat diese als Verwahrer der digitalen Assets der Bitcoin-ETFs auch einen Ruf zu verteidigen.

Jetzt vielseitigste Wallet nicht verpassen!

DogWifHat hat einen hohen memetischen Wert

Insbesondere Tiere haben es den Memecoin-Investoren angetan, was sich auch an den Ursprüngen von Dogecoin erkennen lässt, welches ebenfalls ein Shiba Inu ist. Allerdings ist DogWifHat nicht nur ein Hund derselben Rasse, sondern ein Welpe, der einen Hut oder besser gesagt eine pinkfarbene Wollmütze trägt.

Das Bild von DogWifHat erinnert ein wenig an Kleidungsgeschenke der Familie, die einem nicht gefallen, da sie nicht den eigenen Geschmack treffen. Ähnlich schaut auch der Welpe, dem eine rosafarbene Wollmütze aufgesetzt wird, was ihm dem Anschein nach etwas missfällt. Gerade dies verleiht ihm seine Niedlichkeit und seinen Wiedererkennungswert.

Mittlerweile wurde die an Familiengeschenke erinnernde Wollmütze in dieser besonders schillernden Farbe von einem Hassobjekt zu einem Kultsymbol. So gibt es etwa einen eigenen Shop, über welchen die Wollmützen vermarktet werden.

Jetzt $WIF mit nützlichsten Wallet kaufen!

Dementsprechend hat die rosafarbene Wollmütze von DogWifHat auch schon eine gewisse Verbreitung erfahren und gilt in Krypto-Kreisen als eine Art Erkennungsmerkmal. Manche aus der Community haben sogar Statuen in Parks diese Mützen im Kontext einer Guerilla-Marketingaktion aufgesetzt. Einige scheinen sogar Torten für DogWifHat erstellt zu haben, sofern es sich dabei nicht um mit KIs generierte Bilder handelt.

Zudem erstellt das Team von DogWifHat regelmäßig passende Memes. Während man bei $WIF verzweifelt nach sinnvollen News sucht, kann man dennoch immer wieder lachen. So gibt es unzählige lustige Varianten des Welpen wie als Hip-Hopper und als Psychokiller sowie als unterschiedliche Profilbilder von Personen aus der Krypto-Community und darüber hinaus.

Mysteriöse Andeutung erweckt Hoffnungen bei Memecoin-Tradern

Bemerkenswert ist auch einer der neuesten X-Beiträge von DogWifHat, welcher sich von den typischen Memes unterscheidet. Stattdessen ist nur der Spruch zu lesen, dass der Job bisher nicht erledigt wurde. Somit könnte sich DogWifHat künftig sogar noch weiterentwickeln und neue Hochs verzeichnen.

we didn't come this far to only come this far pic.twitter.com/RUxpeJufSu - dogwifcoin (@dogwifcoin) November 13, 2024

Auch wenn es sich dabei lediglich um Spekulationen handelt, dennoch haben sie erst einmal die Hoffnungen der Investoren erneut erweckt. Denn wie die traditionellen Kryptowährungen oft bewiesen haben, reichen schon die Narrative sowie die Wunschvorstellung aus, um die Kurse anzutreiben, auch wenn bei den neuen Web3-Projekten praktisch kaum Nutzer vorhanden waren.

Dies haben auch die Entwickler des Memecoin-Marktes erkannt und deshalb oft auf alle anderen Narrative verzichtet, wie die Welt mit neuartigen Technologien sowie gerechteren Finanzmodellen und demokratischeren Systemen zu revolutionieren. Stattdessen ist der primäre Narrativ: to the moon.

Jetzt vor potenziellem Release in DogWifHat investieren!

Dies impliziert nicht nur, dass es hoch hinausgehen soll, sondern vor allem steil wie eine Rakete. Somit würde es theoretisch keine Rolle mehr spielen, wie sich die Wirtschaft, der Kryptomarkt, die Branche und das einzelne Projekt entwickeln. Stattdessen sind sich alle zumindest einmal einig gewesen, dass der Coins schnell und steil steigt. Daher fragen sich manche wahrscheinlich: Was will man da noch mehr?

Auch wenn es sicherlich Ausnahmen für alles gibt, aber die Faulheit steckt in unserer Natur. Dies lässt sich beispielsweise daran erkennen, dass Zucker gut schmeckt. Schließlich benötigen wir wenig Energie für die Verdauung und können viel Energie gewinnen. Ähnlich sind die Memecoins nicht nur ein Anzeichen für Gier, sondern Ausdruck der Dekadenz und Faulheit.

Jedoch haben auch die Memecoin-Investoren zunehmend höhere Maßstäbe angelegt, da mehr institutionelle Anleger mit in den Markt eingestiegen sind. Daher werden tendenziell die nützlichen Memetoken höher bewertet, als dies bei den sinnlosen Varianten der Fall ist, die dennoch schnell einmal parabolisch steigen können.

DogWifHat könnte nun hingegen den Schritt zu einem nützlichen Memecoin vollziehen. Dies wäre beispielsweise über Partnerschaften mit Spieleentwicklern, einen Merchandise-Shop, DeFi-Angebote und mehr möglich.

Denn neben Pepe ist er einer der letzten beiden Memetoken unter den Top 6, welche bisher noch keinen Nutzen bieten. Für den Frosch gibt es hingegen mit Pepe Unchained schon einen optimierten Nachfolger, sodass es für DogWifHat eng wird.

Jetzt passive Memecoin-Einkommen entdecken!

Pepe Unchained soll den beliebten Frosch endlich nützlich machen

Neben Dogecoin und DogWifHat ist vorwiegend der Frosch Pepe eine weitere Ikone des Memecoin-Marktes und darüber hinaus. Allerdings war dieser bisher mit seinen Tokenomics ebenso limitierend aufgestellt, wie es heute die Launchpad-Memetoken sind. Zwar zeichnen sich diese durch eine höhere, wenn auch bisher nicht perfekte Fairness aus, allerdings bieten sie aufgrund der Tokenomics keinerlei Entwicklungsspielraum.

Ebenso wurde Pepe bisher neben vielen anderen Memecoins von den hohen Gebühren und der niedrigen Geschwindigkeit von Ethereum belastet. All dies soll sich nun mit Pepe Unchained und seinem Memecoin-Ökosystem inklusive eigener Skalierungslösung ändern, welche hundertmal mehr Transaktionen und die geringsten Gasgebühren ermöglicht.

Jetzt diversifiziert in Memecoin-Infrastruktur investieren!

Pepe Unchained könnte sich mit seinen spezialisierten Angeboten zu einer Art Immutable X des Memecoin-Marktes entwickeln und den beliebten Frosch zukunftssicherer aufstellen. Dafür wird eine Reihe unterschiedlichste Angebote bereitgestellt, über welche für eine organische Nachfrage und somit einen positiven Effekt für den Coin gesorgt wird.

Zu Pepe Unchained gehört unter anderem ein eigenes Launchpad. Dies ermöglicht jedem schnell, einfach, günstig, sicher und fair einen eigenen Memetoken zu starten. Zudem kann es aus den Fehlern seiner Vorgänger lernen und optimierte Lösungen bereitstellen.

Beispielsweise ließen sich manipulative Washtrades über dezentrale Identitäten einschränken. Über DAOs wie von Flockerz kann man für gerechtere und langfristiger orientierte Memecoins sorgen sowie über Tokentresore künftige Entwicklungen und Marketing realisieren. Ebenso gibt es Verbesserungspotenzial bei Design, Analysetools und Trading-Features.

Im Unterschied zu seinem Hauptkonkurrenten Pump.Fun hat Pepe Unchained deutlich mehr zu bieten und kann über vielfältige Wege Gebühreneinnahmen erwirtschaften. Zudem bietet er auch für andere eine Investmentmöglichkeit. Damit möglichst viele Nutzer teilnehmen können, wird mit dem nahtlosen Überbrückungsdienst für die nötige Interoperabilität gesorgt.

Noch können sich schnelle Investoren die Coins des beliebtesten Presale für 0,0128 USD sichern. Spätestens in 29 Tagen und zehn Stunden wird dieser jedoch abgeschlossen sein, wobei dies angesichts der hohen Finanzierungssumme von 28,74 Mio. USD und der enormen Wal-Aktivität auch schon in den nächsten Stunden der Fall sein kann. Denn derzeit verkauft es Coins für mehr als 1 Mio. USD pro Tag.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.