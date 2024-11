Zu den wichtigsten Themen gehören die Zunahme von Webshops, der Einfluss von Spielerinnen und die Auswirkungen des Digital Markets Act

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen, gibt stolz die Veröffentlichung der Herbstausgabe 2024 von "The Xsolla Report: The State of Play" bekannt. Dieser detaillierte Bericht bietet wichtige Einblicke, Trends und Möglichkeiten, die die Gaming-Landschaft prägen, und befähigt Branchenexperten, sich an den sich schnell entwickelnden Markt von heute anzupassen und darin erfolgreich zu sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241112666806/de/

(Graphic: Xsolla)

Die Herbstausgabe 2024 konzentriert sich auf mobile Spiele, die in diesem Jahr weltweit voraussichtlich 98,7 Mrd. USD Umsatz generieren werden, wobei Asien mit 65 Mrd. USD den Markt anführt. Der Bericht hebt auch die zunehmende Bedeutung von Webshops hervor, wobei 77 der Spieler Einkäufe über diese Online-Shops tätigen, die direkt an den Verbraucher verkaufen, und unterstreicht die wachsende Beliebtheit dieser Kanäle.

Der Bericht beleuchtet auch Frauen im Gaming und die zunehmende Gleichberechtigung im Gaming. 87 spielen wöchentlich Handyspiele und 64 tätigen In-App-Käufe. Da diese Bevölkerungsgruppe wächst, reagieren Unternehmen darauf mit der Entwicklung von Gaming-Erlebnissen, die mehr Inklusion und Interaktion bieten.

"Die Herbstausgabe 2024 von "The Xsolla Report" bietet einen klaren Blick auf mobile Trends, aufkommende Zahlungslösungen, den Einfluss von Frauen in Spielen und die kontinuierlichen regulatorischen Veränderungen, die die Zukunft prägen", sagte Berkley Egenes, Chief Marketing Officer und Chief Growth Officer bei Xsolla. "Mit diesem Bericht möchten wir unseren Partnern die Erkenntnisse und Strategien an die Hand geben, die sie benötigen, um neue Chancen zu ergreifen und in einer sich ständig verändernden Landschaft erfolgreich zu sein."

Weitere Informationen und Zugriff auf die vollständige Herbstausgabe 2024 von "The Xsolla Report: The State of Play", finden Sie unter xsolla.pro/txr-autumn24

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Videospiel-Commerce-Unternehmen mit einem robusten und leistungsstarken Satz an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -herausgebern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu starten und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel besteht das Ziel von Xsolla darin, die systemimmanente Komplexität des globalen Vertriebs und Marketings sowie der Monetarisierung zu bewältigen, um unseren Partnern zu helfen, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsatz zu erzielen und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen eingetragenen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien. Darüber hinaus unterhält es Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt führende Gaming-Partner wie Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und andere.

Für weitere Informationen und Einblicke besuchen Sie bitte xsolla.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241112666806/de/

Contacts:

Medienkontakt

Derrick Stembridge

Global Director of Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com