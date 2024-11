KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Reaktion auf Scholz' Regierungserklärung:

"Die staatsmännischste Rede hält Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die für den grünen Kanzlerkandidaten Robert Habeck eingesprungen ist. Sie ruft die Parteien auf, sich auch in Wahlkampfzeiten auf ihre staatspolitische Verantwortung zu besinnen. "Unser wunderbares Land ist so stark, wie wir demokratischen Parteien es jetzt gerade machen." Da hat sie recht. Insgesamt ist das ein denkwürdiger Tag im Parlament nach den Scharmützeln der vergangenen Tage. Hoffentlich gibt es so schnell keine Wiederholung. Es ist wieder Zeit für Sachpolitik."