Langenhagen (ots) -Das Brandschutzunternehmen WAGNER, Technologie- und Innovationsführer in den Bereichen Branderkennung und Brandvermeidung, wurde 1976 von Werner Wagner gegründet. Sein Anspruch an höchste Präzision, Zuverlässigkeit und Sicherheit bildet die Basis für das erfolgreiche Unternehmenswachstum in den letzten rund 50 Jahren und ist bis heute fest in der DNA des Familienunternehmens verankert. Der von ihm initiierte Pioniergeist treibt die kreativen und lösungsorientierten Ingenieure stets dazu an, immer neue, bessere Lösungen im Brandschutz zu entwickeln.Wegweisende TechnologieinnovationenWAGNER hält weltweit aktuell mehr als 700 Patente und untermauert damit die Innovationsführerschaft des Unternehmens. Bereits in den 1980er Jahren revolutionierte WAGNER mit dem Ansaugrauchmeldesystem TITANUS® die Branderkennung im Sinne einer frühestmöglichen Detektion und führte in den 1990er Jahren das Sauerstoffreduzierungssystem OxyReduct® ein. Diese Technologie ermöglicht es, Brände unter definierten Bedingungen durch die kontrollierte Senkung des Sauerstoffgehaltes im zu schützenden Bereich präventiv und aktiv zu verhindern - eine bahnbrechende und richtungsweisende Entwicklung im anlagentechnischen Brandschutz.Ganzheitliche Lösungen für unterschiedlichste BranchenBrandschutzlösungen von WAGNER sind ganzheitlich und abgestimmt auf die individuellen Kundenanforderungen, die sich aus den spezifischen Risiken und Schutzzielen ergeben. Sich permanent verändernde Marktbedingungen und Produktionsprozesse in der Wirtschaft, z. B. durch Automatisierung oder immer höhere Lagerdichte bei steigender Wertekonzentration in der Logistik, erfordern immer wieder neue Lösungen im Brandschutz. Herkömmliche Brandschutzsysteme stoßen hier schnell an ihre Grenzen. Grenzen, die WAGNER dank langjähriger Ingenieursexpertise, Innovationskraft und Pioniergeist überwindet.Neben der Logistik kommen Lösungen von WAGNER bevorzugt auch in der IT und Telekommunikation zum Einsatz, ebenso wie im Schienenverkehr, in Museen, Bibliotheken und Archiven sowie in zahlreichen weiteren Branchen und Anwendungen.Digitalisierung ist treibende KraftDie zunehmende Digitalisierung aller Lebens- und Wirtschaftsbereiche macht auch vor den Technologien aus dem Hause WAGNER nicht halt. Um die Technologie- und Innovationsführerschaft auch in Zukunft zu behaupten, setzt das Unternehmen auf die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Systeme und Anlagen. Datenbasierte Analysen, die zunehmende Vernetzung von Maschinen und der Einsatz künstlicher Intelligenz spielen eine zentrale Rolle in der Produkt- und Systementwicklung. Die Ingenieure treiben mit relevanten Fachbereichen die schnelle und effiziente Integration neuer digitaler Ansätze immer weiter voran.Weltweites WachstumDie konsequente Internationalisierung zur Sicherung des Weiteren erfolgreichen Wachstums ist eine zentrale Säule der WAGNER Unternehmensstrategie. Das Familienunternehmen ist heute in zahlreichen Ländern vertreten und baut seine Marktpräsenz in Europa, Nordamerika, Asien, Australien und dem Nahen Osten kontinuierlich aus. Mit dem Anspruch "Global denken, lokal handeln" bieten die internationalen Tochtergesellschaften der Unternehmensgruppe ihren Kunden lokale Expertise und Ansprechpartner und profitieren von der Stärke und Innovationskraft der Muttergesellschaft in Deutschland.Kein Verlust durch FeuerNachhaltigkeit, Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind auch in den kommenden Jahren die treibenden Faktoren für WAGNER und werden im Brandschutz immer mehr von zentraler Bedeutung sein. Zum Schutz von Leben, Werten und der Umwelt sieht sich WAGNER in der Verantwortung, die Entwicklung innovativer Lösungen und Systeme im Brandschutz weiter voranzutreiben. Die enge Zusammenarbeit mit Kunden zur Entwicklung maßgeschneiderter und geprüfter Lösungen ist der Kern der WAGNER Philosophie - in der Vergangenheit, Gegenwart und in der Zukunft.Damit bietet WAGNER seinen Kunden und Partnern ein einzigartiges Leistungsversprechen: Die bessere Lösung im Brandschutz.Für weitere Informationen jetzt auf www.wagnergroup.com vorbeischauen oder folgen Sie WAGNER auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/wagner-group-gmbh) oder Youtube.Pressekontakt:Wagner Group GmbHSchleswigstraße 1-530853 LangenhagenTelefon: +49 511 97 383 - 0Telefax: +49 511 97 383 - 140E-Mail: info@wagnergroup.comOriginal-Content von: Wagner Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177394/5908264