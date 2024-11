Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Lindt & Sprüngli lanciert limitierte Dubai Schokolade in der Schweiz



14.11.2024





Kilchberg, 14. November 2024 - Lindt & Sprüngli Schweiz lanciert ab dem 16. November 2024 die Lindt Dubai Schokolade in einer sehr limitierten und handnummerierten Auflage von 500 Tafeln. Die handgefertigte Schokolade ist ab Samstag 9:30 Uhr im Lindt Shop im Lindt Home of Chocolate in Kilchberg erhältlich. Alle Verfügbarkeiten werden über den Lindt Instagram & TikTok Accounts (@lindt_switzerland, @lindt_chocolate) und die Webseite (www.lindt.ch) kommuniziert. Der Preis beträgt CHF 14,95 pro Tafel. Die erste Dubai Schokolade wurde 2021 von Sarah Hamouda von FIX Dessert Chocolatier kreiert und erlangte durch die Influencer Kudos to Kiki Aweimer von Kikis Kitchen und Maria Vehera auf TikTok virale Bekanntheit. Nun greifen die Lindt Maîtres Chocolatiers dieses Trendrezept auf und präsentieren stolz ihre eigene Lindt Dubai Schokolade, die zu einer Reise in die luxuriöse Welt der Dubai-Schokolade einlädt. Erlesene Zutaten, die in gekonnter Handarbeit vereint werden, verleihen den Tafeln der Lindt Dubai Schokolade eine einzigartige Note und machen jeden Bissen zu einem Geschmackserlebnis. Das Besondere ist die Textur: Zartschmelzende Lindt Vollmilchschokolade umhüllt eine unvergleichliche Füllung mit einem besonders hohen Anteil von feinstem Pistazienmark (24%), knusprigem Kadayif sowie samtigem Tahini. Bei Kadayif handelt es sich um feine Teigfäden, auch als Engelshaar bekannt, die in levantinischen oder arabischen Desserts eine lange Tradition haben. Sie sorgen für die knusprige Konsistenz der beliebten Schokoladensorte. Tahini ist eine Paste aus feingemahlenen, gerösteten Sesamkernen. Sie entstammt der arabischen Küche und wird sowohl für süsse als auch herzhafte Speisen verwendet, um diesen eine besonders cremige Textur zu verleihen, so auch dem Kern der Lindt Dubai Schokolade. Optisch präsentieren sich die Tafeln der Lindt Dubai Schokolade in einem ansprechenden Design. Jede Tafel wird von Hand in einem hochwertigen Etui verpackt. Wer auch sonst nicht auf Schokolade mit Pistazien verzichten will, findet im permanenten Lindt Sortiment die zwei zartschmelzenden Alternativen LINDOR Pistazie Tafel und LINDOR Pistazie Kugeln. Medienkontakt | media@lindt.com Über Lindt & Sprüngli

Seit über 175 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 36 Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Zudem betreibt Lindt & Sprüngli rund 530 eigene Shops. Mit über 14'500 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2023 einen Umsatz von CHF 5.2 Mrd.



