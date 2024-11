Der Energieriese RWE hat mit der Ankündigung eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Euro für Aufsehen gesorgt. Trotz eines Rückgangs der Neunmonatszahlen reagierte der Markt äußerst positiv auf diese Nachricht. Die RWE-Aktie verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg von über 6 Prozent im Xetra-Handel. Das Unternehmen erwartet nun, im mittleren Bereich seiner Jahresprognose zu landen, was auf verbesserte Gewinnaussichten in den Bereichen flexible Stromerzeugung und Energiehandel zurückzuführen ist. Zudem plant RWE, die Dividende auf 1,10 Euro je Aktie zu erhöhen, was die Attraktivität für Aktionäre weiter steigert.

Anpassung an Marktbedingungen

Die strategische Entscheidung für das Aktienrückkaufprogramm wird als Reaktion auf mögliche Verzögerungen im amerikanischen Offshore-Windmarkt und im europäischen Wasserstoffgeschäft gesehen. Finanzvorstand Michael Müller deutete an, dass die Investitionen in erneuerbare Energien in den kommenden Jahren möglicherweise geringer ausfallen könnten als ursprünglich geplant. Diese Anpassung an veränderte Marktbedingungen unterstreicht RWEs Flexibilität und Engagement für Shareholder Value, was von Analysten positiv bewertet wird.

