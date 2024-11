FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Die tags zuvor gerade so behauptete Marke von 19.000 Punkten könnte der Dax zum Start in den Donnerstagshandel reißen. Zwei Stunden vor der Eröffnung auf Xetra taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,23 Prozent tiefer auf 18.959 Punkten. Die 100-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend bei etwas über 18.700 Zählern rückt als nächste Unterstützung in den Blick. Seit dem Wahlsieg von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten entwickeln sich die Börsen in den USA und Europa in unterschiedliche Richtungen. In New York sind die Indizes stark gestiegen, weil die unter Trump erwarteten Deregulierungen und Steuersenkungen zunächst die Wirtschaft antreiben könnten, während man hierzulande durch die Politik von Trump Schäden für die Wirtschaft befürchtet, etwa durch Zölle.

USA: - DOW STABIL - Nach der Schwäche vom Vortag war auch am Mittwoch für die Optimisten an den US-Börsen nicht viel zu holen. Die großen Aktienindizes bewegten sich kaum von der Stelle. Für den Dow Jones Industrial reichte es zur Schlussglocke zu einem kleinen Aufschlag von 0,11 Prozent auf 43.958,19 Punkte. Einen Run und neue Rekorde gab es bei Aktien großer Streaming-Anbieter wie Amazon und Netflix, befeuert von überraschend starken Kundenzahlen des Musikstreaming-Anbieters Spotify.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Die Sorge vor Handelsbeschränkungen nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA dämpft weiter die Stimmung. Der Hang Seng in Hongkong fiel um 1,4 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten büßte im späten Handel 0,8 Prozent ein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um 0,1 Prozent.



DAX 19003,11 -0,16%

XDAX 18986,47 -0,43%

EuroSTOXX 50 4740,34 -0,09%

Stoxx50 4255,98 0,15%



DJIA 43958,19 0,11%

S&P 500 5985,38 0,02%

NASDAQ 100 21036,16 -0,16%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 131,40 -0,14%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0550 -0,11%

USD/Yen 155,91 0,21%

Euro/Yen 164,49 0,09%°



ROHÖL:





Brent 71,84 -0,44 USD WTI 67,96 -0,47 USD°

