HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vestas von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 180 auf 120 dänischen Kronen gesenkt. Das Windenergieunternehmen sei durch die US-Wahl regelrecht "trumped", schrieb Analyst Henry Tarr am Mittwochabend angesichts jüngster Kursverluste. Verantwortlich seien aber auch schwache Quartalszahlen. Um die Jahresziele noch zu erreichen, bräuchte es schon ein sehr starkes Schlussquartal. Er hält die notwendige Margenerholung zwar grundsätzlich für möglich, es dürften aber keinerlei Sonderbelastungen dazwischenfunken. Insgesamt bleibe ein Risiko - ebenso wie durch die Trump-Präsidentschaft, die sicherlich mittelfristig das Potenzial für Windanlagen auf See dämpfe./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 17:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0061539921