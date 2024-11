The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.11.2024ISIN NameCH0461238856 KOREA RAILRD 19/24 ZO MTNLU0041441808 SEB GREEN BD D(EUR) INVESTMENTDE000DL19VR6 DT.BANK MTN 20/25DE000HLB48X6 LB.HESS.THR.CARRARA05N/23DE000HLB48D8 LB.HESS.THR.CARRARA05E/23XS2080581189 LB HESS.-THUER.MTN 19/24US418056AX57 HASBRO 19/24XS2076154801 ABB.IRE.FIN. 19/24US09659X2J04 BNP PARIBAS 19/25 FLR MTNDE000A2YPAJ3 SEMPER IDEM ANL 19/25USY9384RAA87 VIETNAM 14/24 REGSDE000NLB28H9 NORDLB WELTSP.ANL. 2/19XS2080767010 AIB GROUP 19/29 FLR MTNXS2075185228 HARLEY DAV.F 19/24DE000HLB1KN5 LB.HESS.-THR.IS.14/24XS1140857316 STAND.CHAR. 14/24 MTN