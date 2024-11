Heute sind die Schweden offiziell rauchfrei geworden. Die Rauchprävalenz im ganzen Land ist auf 5,3 % gesunken. Bemerkenswert ist, dass die Zahl derjenigen, die während ihres gesamten Lebens von schwedischen Maßnahmen profitiert haben, auf 4,5 % gesunken ist. Die Wahrscheinlichkeit zu rauchen bei Menschen aus anderen europäischen Ländern, die nach Schweden gezogen sind, wäre dreimal höher, wenn sie nicht umgezogen wären. (24 %1 vs. 7,8 %).

Quit Like Sweden, eine Plattform, die sich dem Austausch der "Swedish Experience" widmet, feiert diesen Meilenstein mit Aufrufen an andere Nationen, das Leben von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.

"Das ist nicht nur Schwedens Sieg es ist ein Proof of Concept für die ganze Welt", sagte Suely Castro, Gründerin von Quit Like Sweden

"Heute können wir eine Revolution im Bereich der öffentlichen Gesundheit feiern. Durch die Ergänzung von Maßnahmen und Programmen zur Raucherentwöhnung und Prävention durch zugängliche, akzeptable und erschwingliche Alternativen zum Rauchen hat Schweden bewiesen, dass eine Welt mit weniger rauchbedingten Todesfällen und Krankheiten nicht nur ein Traum ist, sondern ein erreichbares Ziel. Jetzt brauchen wir den globalen Willen, dies zu einem weltweiten Erfolg zu machen."

Über Quit Like Sweden

Quit Like Sweden ist eine gemeinnützige Plattform, die sich dafür einsetzt, dass Länder die "Swedish Experience" bei der Verringerung der Raucherprävalenz übernehmen, indem sie Maßnahmen und Programme zur Raucherentwöhnung und Prävention mit zugänglichen, akzeptablen und erschwinglichen Alternativen kombinieren.

1 Europäische Kommission, Special Eurobarometer 539 Attitudes of Europeans towards tobacco and related products, 2024 (verfügbar unter https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2995)

