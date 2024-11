Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re hat in den ersten neun Monaten 2024 einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Konzerngewinn sank auf 2,19 Milliarden Dollar, wobei das dritte Quartal mit nur 102 Millionen Dollar besonders schwach ausfiel. Hauptgrund für den Einbruch waren Rückstellungen im US-Haftpflichtgeschäft, die im dritten Quartal um 2,4 Milliarden Dollar erhöht wurden. Trotz dieser Belastungen hält Swiss Re an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest und erwartet weiterhin einen Konzerngewinn von über 3 Milliarden Dollar.

Robuste Performance in anderen Geschäftsbereichen

Positiv entwickelten sich hingegen andere Geschäftsbereiche. Die Sparte Life & Health Reinsurance (L&H Re) erzielte in den ersten neun Monaten einen Gewinn von 1,2 Milliarden Dollar und strebt für das Gesamtjahr weiterhin 1,5 Milliarden Dollar an. Auch Corporate Solutions zeigte mit einem Gewinn von 642 Millionen Dollar eine starke Performance. Der Konzern betonte seine solide Kapitalausstattung mit einer SST-Quote von 284% per 1. Juli 2024 und sieht sich für die anstehenden Vertragserneuerungen gut positioniert.

