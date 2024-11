14. November 2024 / IRW-Press / Bedford Metals Corp. (TSX-V: BFM, FWB: O8D, ISIN: CA0762301012) (das "Unternehmen" oder "Bedford") freut sich, sein Winter-Feldprogramm 2024/25 für den Urankomplex Ubiquity Lake am südlichen Rand des Athabasca-Beckens in Saskatchewan, neben Cable Shear - einem Gebiet von regionaler Bedeutung - bekanntzugeben. Das Explorationsprogramm wird in zwei verschiedenen Phasen durchgeführt, um das Projektgebiet weiterzuentwickeln und die dortigen Uranziele hohen Potenzials zu definieren.

Phase 1 des Programms beinhaltet eine umfassende magnetische und elektromagnetische Untersuchung (EM) zur Kartierung von wichtigen Grundgestein-Strukturen, Verwerfungen, Falzungen und Graphitleitern. Graphitleiter sind von großer Bedeutung, da sie im Athabasca-Becken häufig mit Uranmineralisierung in Verbindung stehen. Die in dieser Untersuchung gewonnenen Daten werden in historische Datensätze integriert werden, um ein globales Verständnis der Alterierungsereignisse und der daraus resultierenden Urananreicherung im Komplex Ubiquity Lake weiterzuentwickeln.

Phase 2 besteht aus einer IP-Bodenuntersuchung und umfangreichen Schürfarbeiten, vor allem in Gebieten, in denen Zielzonen identifiziert wurden. In dieser Phase werden Schlitzproben entnommen und tragbare "Shaw"-Bohrer eingesetzt, die A-Kernbohrungen mit einer effektiven Eindringtiefe von über 5 m durchführen können. Das Hauptziel dieser Phase ist die Bestimmung von Diamantbohrzielen für die geplante Herbstsaison 2025.

Bedford hat Grander Exploration mit der Ausführung und Beaufsichtigung des Winter-Explorationsprogramms 2024/25 beauftragt. Grander verfügt über nachweisliche und erfolgreiche Erfahrung im Athabasca-Becken, mit traditionellen und innovativen Explorationstechnologien zur Optimierung von Explorationsarbeiten.

Peter Born, President von Bedford, kommentierte: "Wir freuen uns über den Beginn unseres Winter-Explorationsprogramms 2024/25 in Ubiquity Lake. Wir sind zuversichtlich, mit Unterstützung von Grander Exploration und den fortschrittlichen Technologien, die wir einsetzen werden, unser Verständnis für das Uranpotenzial des Projekts weiterzuentwickeln und unsere Bohrziele für die nächste Phase zu bestimmen. Dank unserer jüngsten Erfolge und unseres wachsenden Verständnisses für das Gebiet sehen wir künftigen Explorations-Meilensteinen mit Optimismus entgegen".

Bedford folgt weiterhin seiner Verpflichtung, alle Explorationsarbeiten in umweltfreundlicher Weise auszuführen. Das Unternehmen priorisiert minimale Umweltauswirkungen und nachhaltige und respektvolle Betriebsverfahren. Außerdem schätzt Bedford die Zusammenarbeit mit örtlichen Gemeinden und indigenen Stakeholdern und will diesen mit seinen Arbeiten, die in transparenter und kooperativer Weise ausgeführt werden, Vorteile bieten.

Das Unternehmen wird weitere Einzelheiten zum Winterprogramm 2024/25 bekanntgeben, sobald die Pläne ausgearbeitet sind und die Vorbereitungen beginnen. Bedford verpflichtet sich, Stakeholder über alle wichtigen Entwicklungen zu informieren.

Qualifizierte Person

Dr. Peter Born, P.Geo., ist die zuständige qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und President des Unternehmens und verantwortlich für die in dieser Meldung enthaltenen, von ihm genehmigten technischen Informationen.

Über Bedford Metals Corp.

http://www.bedfordmetals.com/ ist ein Mineralexplorationsunternehmen. Wir schaffen Werte für unsere Aktionäre durch die Identifizierung und Entwicklung besonders aussichtsreicher Gelegenheiten in der Mineralexploration. Unsere Strategie ist die Weiterentwicklung unserer Projekte von der Entdeckung zur Produktion.

Das Uranprojekt Ubiquity Lake, das sich über 1382 Hektar erstreckt, liegt knapp südlich des unteren Randes des Athabasca-Beckens, neben dem Projekt Carpenter Lake von ALX Uranium im Osten. Durch die Lage in der Nähe der Cable Bay Shear Zone, parallel zur Virgin River Shear Zone, die das Uranprojekt Centennial von Cameco beherbergt, verspricht das Projekt immenses Potenzial. Außerdem liegt das Projekt 100 km westlich der in der Vergangenheit produzierenden Uranmine Key Lake von Cameco, ein weiterer Hinweis auf die strategische Bedeutung dieses Standortes.

Das Uranprojekt Sheppard Lake umfasst ein Gebiet von ungefähr 2250 Hektar und grenzt an das Projekt Ubiquity Lake im Südosten. Das Projekt wird von Gestein der Mudjatik-Domäne charakterisiert, in dem Uranmineralisierung typsicherweise in Grundgestein eingelagert ist, das in Scherzonen oder Verwerfungen liegt und durch hydrothermale Umverteilung aufgelöster Materialien und nachfolgender Redox-Reaktionen gebildet wurde.

Das Uranprojekt Close Lake liegt an der Ostseite des Athabasca-Beckens, neben Claims von Cameco Corporation, dem größten Uranproduzenten der Welt. Der Claim umfasst ungefähr 245 Hektar und liegt im primären Explorationskorridor, der die Mine Keys Lake, die Mine Cigar Lake und die Mine McArthur River enthält. Zugang zum Konzessionsgebiet besteht über ein Netzwerk von Straßen und Pfaden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@bedfordmetals.com oder 604-622-1199 oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.bedfordmetals.com.

Im Namen des Boards,

Bedford Metals Corp.

"Peter Born"

President

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Alle darin enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

