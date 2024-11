Das Trauerspiel an der Komödie Berlin nahm zuletzt tragikomische Züge an. Alle Hauptdarsteller sollten in der nächsten Spielzeit ausgetauscht werden. Gern so schnell wie möglich.Ruth Brand braucht Papier. Viel. Zu viel? Vielleicht. Dachte sie. Und schrieb es an unseren Noch-Kanzler Scholz. Ruth Brand ist die Bundeswahlleiterin. Und sie befürchtete, dass eine zu frühe Neuwahl Probleme bereiten könnte - aufgrund eines möglichen Mangels an Papier.Das ist kein Scherz. Die Industrie fand es auch nicht ...

