Die Deutsche Telekom verzeichnete im dritten Quartal 2023 einen beeindruckenden Anstieg des Nettogewinns um 53,7 Prozent auf 2,96 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz wuchs um 3,4 Prozent auf 28,5 Milliarden Euro, wobei das bereinigte EBITDA AL um 5,8 Prozent auf 11,10 Milliarden Euro zulegte. Besonders stark entwickelte sich das US-Geschäft, das einen Umsatzanstieg von 3,7 Prozent und einen Zuwachs des bereinigten EBITDA AL um 6,7 Prozent verzeichnete. Auch in Europa setzte sich der positive Trend fort, mit einem Umsatzplus von 3,9 Prozent und einem Anstieg des bereinigten EBITDA AL um 7,7 Prozent.

Prognoseerhöhung und Investorenfreundliche Maßnahmen

Aufgrund der robusten Geschäftsentwicklung hob die Deutsche Telekom ihre Prognose für das Gesamtjahr 2024 leicht an. Das Unternehmen erwartet nun ein bereinigtes EBITDA AL von rund 43,0 Milliarden Euro, was einer Steigerung um 100 Millionen Euro gegenüber der vorherigen Schätzung entspricht. Zudem plant der Konzern, eine Dividende von 90 Cent je Aktie auszuschütten und ab 2025 Aktienrückkäufe im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro durchzuführen. Diese Maßnahmen unterstreichen das Vertrauen des Managements in die zukünftige Geschäftsentwicklung und dürften bei Anlegern auf positive Resonanz stoßen.

