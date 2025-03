Großes Wachstumspotential: Diese Aktie bietet im Moment eine hervorragende Kaufgelegenheit

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

einer der Hauptgründe für den Besitz von Gold ist seine Rolle als Safe-Haven-Asset. Das bedeutet, dass Gold seinen Wert hält, auch wenn die Kaufkraft jedes Euros, den Sie besitzen, sinkt. Und jedes Mal, wenn Sie zum Lebensmittelgeschäft gehen oder Ihre Versicherungsrechnungen bezahlen, werden Sie daran erinnert, dass Ihre Euros Sie weniger kaufen als noch vor wenigen Jahren.

Es könnte jedoch einen dringlicheren Grund geben, Gold zu besitzen, nicht nur jetzt, sondern für die kommenden Jahre. Zentralbanker auf der ganzen Welt kaufen so viel Gold wie möglich auf. Eine einfache Angebots- und Nachfragendynamik deutet darauf hin, dass Gold in kurzer Zeit leicht einen Höchststand von $3.500 oder sogar höher erreichen könnte.

Das bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um in Goldaktien zu investieren!

Ein Unternehmen, welches wir Ihnen heute vorstellen möchten, hat vor kurzem beeindruckende Bohrergebnisse veröffentlicht, die das Potenzial des Unternehmens weiter untermauern.

Goldshore Resources ist ein aufstrebendes Unternehmen mit Sitz in Kanada, das sich der Erschließung des Moss Goldprojekts widmet. Mit einer geschätzten Ressource von 6,7 Millionen Unzen Gold ist dieses Projekt in Nord Ontario strategisch günstig gelegen und bietet enormes Potenzial für weiteres Wachstum.

Diese erwähnten Ergebnisse stammen aus dem aktuellen Bohrprogramm am Moss-Projekt, das sich in einer entscheidenden Phase befindet.

Goldshore Resources hat in der ersten Phase seines 15.000 Meter umfassenden

Bohrprogramms bereits bemerkenswerte Erfolge erzielt. Ein herausragendes Ergebnis war das Bohren von 17 Metern mit 3 Gramm pro Tonne direkt unter der Oberfläche. Dies stellt eine vertikale Erweiterung von 350 Metern dar, die auf historische Ergebnisse zurückgeht. Solche flachen Mineralisierungen haben das Potenzial, die wirtschaftliche Leistung des Projekts erheblich zu steigern.

17 Meter mit 3 g/t Au unter der Oberfläche

350 Meter vertikale Erweiterung von historischen Ergebnissen

Wirtschaftliche Bedeutung flacher Mineralisierungen

Die Bohrergebnisse sind nicht nur eine Bestätigung des Potenzials des Moss-Projekts, sondern auch ein Anreiz für das Unternehmen, die nächsten Schritte zu planen. Das Unternehmen hat die Möglichkeit, die Anzahl der abgebauten Unzen erheblich zu erhöhen. Die vorherige Ankündigung berichtete von 20 Metern mit 2,6 g/t Au, 150 Meter unterhalb der flachsten Abbaugrube.

Überblick über das Moss Goldprojekt

Das Moss Goldprojekt ist nicht nur ein bedeutender Goldfund, sondern auch ein Beispiel für die Vielseitigkeit und die Möglichkeiten, die Goldshore Resources seinen Investoren bietet. Das Projekt befindet sich etwa 110 Kilometer von Thunder Bay entfernt, direkt an der Transkanada-Autobahn. Diese hervorragende Infrastruktur erleichtert den Zugang und die zukünftige Entwicklung des Projekts.

Quelle Goldshore Resources

Goldshore Resources hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um die derzeit als "inferred" klassifizierten Ressourcen in "indicated" Ressourcen umzuwandeln. In den nächsten 24 Monaten plant das Unternehmen umfassende Infill-Bohrungen, Umweltarbeiten und Verhandlungen mit den indigenen Völkern, um den Genehmigungsprozess einzuleiten. Der Fokus liegt darauf, die wirtschaftlichen Grundlagen des Projekts zu stärken und gleichzeitig die Ressourcenschätzung zu verfeinern.

Ein zentrales Element in den Entwicklungsplänen von Goldshore ist die bevorstehende PEA PLUS (Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie). Diese wird nicht nur die wirtschaftlichen Kennzahlen des Projekts darstellen, sondern auch realistische Kostenschätzungen bieten, die auf einem höheren Niveau als die traditionellen PEA PLUSs basieren. Ziel ist es, Investoren ein klares Bild der wirtschaftlichen Machbarkeit des Projekts zu vermitteln und die Basis für zukünftige Entwicklungen zu schaffen.

Der Goldpreis spielt eine entscheidende Rolle für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Moss Goldprojekts. Aktuell liegt die Schätzung für die wirtschaftliche Machbarkeit bei 1.850 USD pro Unze Gold, was als konservativ angesehen wird, da der Marktpreis derzeit deutlich höher ist. Goldshore plant, eine realistische Preisprognose in die PEA PLUS einzubeziehen, um die tatsächlichen wirtschaftlichen Vorteile des Projekts zu verdeutlichen. Dies könnte das Potenzial haben, die Rentabilität des Projekts erheblich zu steigern.

Enormes Erweiterungspotential des Moss Goldprojekts

Goldshore Resources hat ein bemerkenswertes Potenzial für die Erweiterung seines Moss Goldprojekts. Mit einer geschätzten Ressource von 6,7 Millionen Unzen Gold ist das Projekt bereits beeindruckend, jedoch gibt es zahlreiche Möglichkeiten, diese Zahl erheblich zu steigern.

Das Unternehmen plant, die derzeit als "inferred" klassifizierten Ressourcen in "indicated" Ressourcen umzuwandeln. Dies geschieht durch gezielte Infill-Bohrungen und umfassende geophysikalische sowie geochemische Erkundungen.

Geplante Schritte zur Ressourcenerweiterung

Infill-Bohrungen : Diese sollen die bestehenden Daten verfeinern und die Genauigkeit der Ressourcenschätzungen erhöhen.

Geochemische und geophysikalische Erkundungen : Diese Grundlagenuntersuchungen sind entscheidend, um neue Zielgebiete für zukünftige Bohrungen zu identifizieren.

Erweiterung der Mineralisierungszone : Durch die Untersuchung des umgebenden Gebiets könnte Goldshore möglicherweise auf neue, unentdeckte Lagerstätten stoßen.

Infrastruktur und Standortvorteile

Die Infrastruktur von Goldshore Resources ist ein wesentlicher Vorteil für die Entwicklung des Moss Goldprojekts. Die Nähe zur Transkanada-Autobahn und andere bestehende Infrastruktur ermöglichen einen einfachen Zugang und senken die Betriebskosten erheblich.

Die Verfügbarkeit von Strom, Straßen, Schienen und Wasser ist ein entscheidender Faktor für die Rentabilität eines Bergbauprojekts. Goldshore hat alle notwendigen Ressourcen in unmittelbarer Nähe, was den Weg zur Produktion erheblich erleichtert.

Vorteile der Infrastruktur

Geringere Entwicklungskosten: Durch die vorhandene Infrastruktur entfallen hohe Investitionen in den Bau von Straßen und Versorgungsleitungen.

Effiziente Logistik: Die Nähe zu Transportwegen ermöglicht eine schnellere und kostengünstigere Lieferung von Materialien und Ausrüstung.

Umweltfreundliche Entwicklung: Die Nutzung bestehender Infrastruktur minimiert die Umweltauswirkungen des Projekts.

Goldshore Resources befindet sich in einer soliden finanziellen Position!

Das Unternehmen hat kürzlich einen strategischen Investor gewonnen, der 35 % der Anteile kontrolliert. Dies gibt dem Unternehmen die notwendige Unterstützung, um das Projekt voranzutreiben.

Mit etwa 16 Millionen kanadischen Dollar in der Kasse ist Goldshore gut aufgestellt, um die bevorstehenden Phasen des Projekts zu finanzieren, einschließlich der PEA PLUS. Diese finanzielle Stabilität ist entscheidend, um die Entwicklung des Moss Goldprojekts voranzutreiben.

Wichtige finanzielle Aspekte

Strategische Investoren: Die Unterstützung durch erfahrene Investoren ist ein großer Vorteil für Goldshore.

Warrant-Programm: Das Unternehmen hat auch mehrere Warrants, die zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten bieten.

Kapitalverwendung: Die finanziellen Mittel werden gezielt für die Entwicklung des Projekts eingesetzt, um maximale Effizienz zu gewährleisten.

Die bevorstehende PEA PLUS ist ein entscheidender Meilenstein für Goldshore Resources. Diese Studie wird nicht nur die wirtschaftlichen Kennzahlen des Projekts darstellen, sondern auch realistische Kostenschätzungen bieten, die auf einem höheren Niveau als die traditionellen PEA PLUSs basieren.

Das Unternehmen beabsichtigt, die PEA PLUS bis Ende des ersten Quartals abzuschließen. Diese Studie wird als Grundlage für zukünftige Entwicklungen dienen und den Investoren ein klares Bild der wirtschaftlichen Machbarkeit des Projekts vermitteln.

Schritte zur Fertigstellung der PEA PLUS

Zusammenarbeit mit G Mining : Ein renommiertes Unternehmen, das an der PEA PLUS arbeitet, um genaue und realistische Kostenschätzungen zu liefern.

Marktforschung: Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklungen und Goldpreise, um realistische Prognosen zu erstellen.

Einbeziehung von Investoreneingaben: Die PEA PLUS wird auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Investoren ausgerichtet sein.

Goldshore Resources steht an der Schwelle zu bedeutenden Entwicklungen

Mit einem klaren Fokus auf die Erweiterung des Moss Goldprojekts, der soliden finanziellen Basis und der exzellenten Infrastruktur ist das Unternehmen gut positioniert, um in den kommenden Jahren zu wachsen.

Das Potenzial für neue Entdeckungen in der Umgebung des Moss Projekts und die geplanten Infill-Bohrungen könnten die Ressourcenschätzungen erheblich steigern und die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter verbessern.

Schlüsselstrategien für die Zukunft

Erweiterung der Ressourcen: Durch kontinuierliche Exploration und Bohrungen wird Goldshore die Ressourcenschätzungen verbessern.

Optimierung der Produktionskosten: Effiziente Betriebsabläufe und strategische Partnerschaften werden angestrebt.

Nachhaltige Entwicklung: Das Unternehmen legt großen Wert auf Umwelt- und Sozialverantwortung in allen Phasen des Projekts.

Goldshore Resources ein vielversprechendes Wachstumspotenzial

Die geplanten Schritte zur Umwandlung der Ressourcen, die solide finanzielle Unterstützung und die hervorragende Infrastruktur bieten eine starke Grundlage für zukünftige Erfolge.

Die PEA Plus wird ein entscheidender Schritt in der Entwicklung des Projekts sein und den Investoren wertvolle Einblicke in die wirtschaftliche Machbarkeit geben. Goldshore ist bereit, in die nächste Phase seiner Entwicklung einzutreten und seine Position als führendes Unternehmen in der Goldindustrie auszubauen.

Mit 6.000 Metern Bohrungen, die noch ausstehen, und einer positiven Marktentwicklung könnte Goldshore Resources auf dem Weg zu einer bedeutenden Goldressource sein.

Goldshore Resources steht am Beginn einer potenziell aufregenden Phase, in der die Ergebnisse der Bohrungen und die bevorstehende Machbarkeitsstudie entscheidend sein werden.

Besonders spannend ist für Sie die Investition in Goldshore Resources gerade jetzt, weil das Unternehmen über mehr 16 Millionen CAD Cash verfügt!

Dem gegenüber steht eine Marktkapitalisierung von NUR 93 Millionen CAD!

Wir stellen fest: Die Marktkapitalisierung ist mit fast 20% % Cash hinterlegt!!

Da es sich bei Goldshore Resources ein junges Unternehmen handelt, ist die Cash Position mit mehr als 16 Millionen CAD-Dollar fast einzigartig im gesamten Explorer Segment!

Sie kaufen hier also wirklich zum echten Super-Schnäppchen-Preis!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch https://goldshoreresources.com/, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Goldshore Resource wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

