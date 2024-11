© Foto: DALL*E

Bitcoin ist kurzzeitig auf über 93.000 US-Dollar geklettert. Die Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die Federal Reserve hat die Euphorie des Trump-Trades verstärkt. Der Wert des globalen Kryptowährungsmarktes hat die Marke von 3 Billionen US-Dollar überschritten. Nach Angaben von CoinGecko erreichte der Gesamtmarktwert von Kryptowährungen am Donnerstag einen Höchststand von fast 3,2 Billionen US-Dollar. Bitcoin dominiert den Markt und der Meilenstein des Marktwerts fiel mit dem Anstieg des Tokens auf den Rekordwert von 93.480 US-Dollar am Mittwoch zusammen. Trumps Wahl und die Wahl mehrerer Krypto-Befürworter in den US-Kongress haben die Euphoriewelle angeheizt. Bitcoin hat sich in …