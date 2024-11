DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Donnerstag gegen 8.23 Uhr 15 Ticks niedriger bei 131,43 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 131,47 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,47, das -tief bei 131,28 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.543 Kontrakte. "Eine Erholung wird immer unwahrscheinlicher", heißt es bei der Helaba. Die Widerstandszone um 132,65 sei massiv. Unterstützungen lägen bei 131,15/20 und an den jüngsten Tiefs bei 130,68 und 130,58, bevor die Marke von 129,80 wieder ins Visier der Akteure komme.

